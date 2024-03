Transportes da un nuevo plazo para las obras de Serín, mientras crecen las críticas por los retrasos

Con toda Asturias exigiendo explicaciones por el nuevo retraso en las obras del nudo de Serín en la autopista "Y", adelantado por COPE, el Ministerio de Transportes asegura ahora que el objetivo es que las obras estén "finalizadas durante el tercer trimestre". Al parecer, el modificado del proyecto que hace sólo un par de días aún estaban elaborando, ya está redactado y "en las próximas semanas" volverán los trabajadores a la obra.

Transportes insiste en que "la obra no está parada", porque se ha seguido trabajando en los despachos, “estudiando la mejor solución” para resolver los problemas, los “condicionantes”, detectados durante su ejecución.

Una explicación que no convence al decano de laFacultad de Geología de la Universidad de Oviedo, Carlos López. No entiende que se hable de imprevistos, porque las características y problemas del terreno en esa zona se conocen desde que se diseñó la autopista hace más de 40 años.

"Será otro tipo de problema, pero un imprevisto geológico desde luego que no", explica en COPE, recordando que "fui compañero de una de las personas que trabajó en la autopista, porque fue profesor de la Universidad conmigo, y ya me contaba hace 30 años los problemas puntuales que tiene. Y este era uno de los puntos más problemáticos, sino el más problemático".

"En esta zona afloran unos materiales, unos limos, unas lutitas, de la formación que los geólogos llamamos 'Pola de Siero', que son geotécnicamente muy deficientes", nos cuenta, aclarando que "esto quiere decir que con el paso del tiempo ocasionan problemas". La plataforma de hormigón rígido que tiene la autovía, se deformó "como consecuencia del deficiente comportamiento que tienen los materiales que atraviesa justo en ese sector. Yo, desde el punto de vista de la geología, tengo que afirmar rotundamente que, de problemas desconocidos, absolutamente nada".

Atasco en las inmediaciones del nudo de Serín este Jueves SantoDGT





Siendo el problema conocido desde hace años, López que no se explica que no se tomarán las medidas necesarias y ahora sea necesario realizar un nuevo modificado para poder terminar la obra.

"Desconozco dónde está el problema en este caso", afirma, apuntando que "tiene que haber un error de diagnóstico geológico o geotécnico, o un error en las soluciones. Solo se me ocurren esas dos alternativas", y recalca, "me gustaría que quedara muy claro que los problemas geológicos no son imprevisibles, conocemos perfectamente cómo se comporta el terreno y sabemos preverlo".

Resumiendo, los problemas se conocían desde hace 40 años y hace 6 se aprobó el primer proyecto para estabilizar la ladera y reparar el firme. Hace cinco años comenzaron las primeras obras, pero se paralizaron unos meses después para hacer un primer modificado. No se reanudaron hasta septiembre del año pasado. Iban a duran a tres meses, van seis y ahora nos anuncian que estarán terminadas "en el tercer trimestre"

Entre tanto, los atascos son diarios. El Miércoles Santo, con la operación salida, las retenciones llegaron a ser de ocho kilómetros. Veremos cuántos kilómetros pueden alcanzar el próximo verano.