Teresa Mallada: “Hay que facilitar que volvamos a tener actividad económica”

La presidenta del PP asturiano lo tiene claro, cuidar la sanidad y la economía no son tareas excluyentes, es posible luchar contra la pandemia y empezar a recuperar la actividad económica perdida durante estos meses de crisis.

En una entrevista en COPE Asturias, Teresa Mallada se mostraba partidaria de que “a la vez que se mantienen restricciones en el ámbito sanitario, se pueda facilitar que volvamos a tener actividad económica, sobre todo en los sectores que peor lo están pasando”. Para Mallada “es una obligación del gobernante, que no se puede retrasar más”.

La presidenta de los populares pone como ejemplo la experiencia de otras comunidades, y respalda la ampliación de horarios que solicitan los hosteleros. “Otras comunidades lo están haciendo”, recuerda, “ y los datos de la pandemia no son peores que los nuestros”.

Para Mallada, el gran problema es la pasividad del gobierno asturiano, que parece haber centrado toda su actividad en la gestión sanitaria de la pandemia, descuidando el resto de problemas que afectan a los asturianos. “No sabemos, sinceramente, a qué se están dedicando los consejeros que no son el de Sanidad”, denuncia antes de preguntar “¿dónde están las respuestas que necesitan los ciudadanos? Son muchísimas las necesidades que tiene Asturias y en todo este tiempo no se ha visto un solo avance”. Entre esas cuestiones pendientes estaría el declive demográfico o la preocupante situación de la industria, tras el decepcionante nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Teresa Mallada es especialmente crítica con Adrián Barbón, al que responsabiliza de la “gravísima” situación económica en que se encuentra Asturias, “peor que la de otras comunidades autónomas”. Una situación, recuerda, que ya era mala antes de la pandemia, pero que se ha agravado por la inacción del presidente y su ejecutivo. “No se entiende que el gobierno asturiano se haya limitado, única y exclusivamente a gestionar una pandemia sanitaria”, recalca, “y no lo hace mejor que los gobernantes de otras comunidades autónomas que, además de la pandemia sanitaria, también gestionan lo ordinario”. Y concluye, “claramente, algo falla”.