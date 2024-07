El sorprendente mensaje de Melendi durante un concierto en Gijón: "No sé si sentará mal"

Ramón Melendi ha vuelto a arrasar en su Asturias natal. El cantante ovetense reunió este domingo a más de 15.000 personas en el Parque de los Hermanos Castro de Gijón. Su pasión por el Real Oviedo no le impidió, sin embargo, hacer una confesión que arrancó los aplausos de la multitud de asistentes que habían hecho cola para disfrutar de su música. En el repertorio no faltaron éxitos como "Loco" "Sé lo que hiciste", "Piratas del bar Caribe", "Billy y el pistolero", o "Con la luna llena" junto a los temas de su último disco "20 años sin noticias".

"No sé si sentará mal"

De sobra es conocida la pasión de Melendi por el Real Oviedo que le llevó a componer la canción "Volveremos" en la que confiesa que "me he cortado y mi sangre sale azul", en referencia al color de la camiseta de su equipo que a punto estuvo de subir a Primera División la temporada pasada. En uno de los partidos del play off de ascenso, el cantante ovetense interpretó el tema dedicado al oviedismo ante los aficionados que abarrotaban el estadio Carlos Tartiere. También peleó por el ascenso el Real Sporting de Gijón, eterno rival del Oviedo. Melendi estuvo muy pendiente del fútbol esos días y así se lo reveló a los asistentes al concierto en el Parque de los Hermanos Castro.

"Mis queridos hermanos sportinguistas", soltó Melendi por el micrófono. Esas palabras desataron una fuerte ovación para el cantante ovetense que, además, reveló que "me sorprendí en el segundo tiempo del Sporting-Espanyol empujando a favor del Sporting y, no por ello, soy menos del Oviedo", exclamó ante un público completamente entregado. "No sé si sentará bien en mi ciudad y, aunque haya gente del Oviedo, me da igual", había advertido previamente.

"Dejémonos de gilipolleces y de que nos polaricen, cojamos las riendas de nuestra vida y que nuestras creencias no nos dominen. Nos tienen machacados y enfrentándonos y solo ganan ellos, de verdad", afirmó Melendi en un claro mensaje a los aficionados del Real Oviedo y del Real Sporting de Gijón.

Lágrimas por su padre

El empujón que Melendi quiso dar al Sporting para que se metiera en la final del play-off de ascenso a Primera División no fue el único momento íntimo de su concierto en Gijón. El cantante ovetense reconoció públicamente estar pasando un mal momento por el estado de salud de su padre que "ha sido mi referente y todo en mi vida".

"He pasado un año de mierda y estoy sufriendo porque no está aquí conmigo", explicó Melendi mientras rompía a llorar y el público coreaba su nombre para tratar de animarlo.





El concierto de Melendi en Gijón ha sido uno de los grandes espectáculos musicales del verano asturiano. No será su última actuación en el Principado. En septiembre volverá a cantar en su casa, en Oviedo, durante las fiestas de San Mateo, con un concierto programado para el día 16 tras el triplete que hizo en 2023 con lleno en los tres conciertos que ofreció en la capital asturiana.

