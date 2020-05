Sol y dudas en la vuelta a las playas asturianas

La decisión adoptada por los municipios costeros de Asturias de que la utilización de todas las playas de la comunidad sea libre, pública y gratuita ha generado algunas dudas en este martes soleado en el que muchos asturianos han aprovechado para volver a tomar el sol en los arenales y darse un baño en el Cantábrico.

Los ayuntamientos asturianos van a recordar, a través de bandos municipales, de la obligatoriedad de respetar la distancia de seguridad establecida tanto en los accesos como en el propio arenal y la exigencia del uso de mascarillas si no se asegura el distanciamiento interpersonal de la normativa aplicable en cada momento.

Los agentes de las policías locales o Guardia Civil no están sancionando a quienes toman el sol porque, aunque en algunos concejos no ha comenzado la temporada de baños ni hay servicio de salvamento, el baño no está prohibido.

Habitualmente (al margen del estado de alarma en el que nos encontramos) nunca lo está: un bañista puede entrar en el Cantábrico en el mes de diciembre, a pesar de que no hay socorristas. En este sentido, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha reflexionado en COPE que "no podemos hablar de abrir las playas porque nunca han estado cerradas".

Franjas horarias para mayores

Entonces, ¿hay libertad para bañarse y tomar el sol? Sí, siempre cumpliendo la normativa general para evitar contagios y bajo la responsabilidad del bañista. Aunque sí hay una restricción: las franjas horarias reservada para los mayores de 70 años. De 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas, son los mayores y las personas dependientes las que tienen prioridad.

De hecho, la Policía Local de Gijón ha tenido que advertir, este martes, a varias personas que han entrado en el arenal antes de que se cumpliese el mediodía de que no estaba permitido el uso de la playa a esas horas.