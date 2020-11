Sin EPIs en Cabueñes: así se protegen las enfermeras de la UCI

"La situación es impresionante, no os lo podéis imaginar". Así define Sandra, una auxiliar de enfermería, cómo está la UCI del Hospital de Cabueñes, en Gijón, la ciudad asturiana más castigada por el coronavirus; con 6 de cada 10 casos que se detectan en el Principado. El centro sanitario está al borde del colapso, con 20 nuevos pacientes COVID ingresados en el último día. En total, hay 170 en planta y 18, más graves, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ante esta situación y la falta de personal, las enfermeras y auxiliares están exhaustas: "En mi última noche (y no ha sido de las peores), fui la única auxiliar para atender a 7 pacientes durante cinco horas". Y al cansancio acumulado -"estamos mucho peor que en la primera ola, no podemos conciliar vida laboral y vida familiar porque nuestro cuerpo no nos lo permite", cuenta Sandra", se suma la preocupación por la salud. No hay equipos de protección: "En las piernas, en vez de tener una protección de pernera, estamos usando bolsas de plástico pegadas con esparadrapo a nuestro uniforme", ha desvelado.

Petición de dimisión

El personal sanitario ha vuelto a denunciar este miércoles la falta de previsión de la gerencia del hospital. "Sabíamos que esto iba a llegar. En marzo nos pilló desprevenidos; pero este verano se desaprovechó la ocasión para reforzarse material y humanamente". Enfermeras, auxiliares y celadores se han concentrado, en las escaleras del hospital, para pedir soluciones.