Sin acuerdo sindical para prorrogar el ERTE en Arcelor-Mittal

El Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) de Arcelor Mittal perderá vigencia el próximo 1 de enero de 2022, después de que este miércoles en la comisión de seguimiento no haya habido acuerdo sindical para su prórroga, según ha informado UGT, sindicato mayoritario en la siderúrgica.



La dirección de ArceloMittal ha mostrado su disposición a prorrogar las condiciones del expediente actual, ya que es una herramienta de flexibilidad en el actual escenario.



Las secciones sindicales de UGT FICA en ArcelorMittal han trasladado a la dirección de la empresa su predisposición a intentar conformar una mayoría sindical para tratar de prorrogar el expediente de regulación de empleo.



Este sindicato defiende la prórroga, ante el elevado coste de la energía eléctrica, el alto precio del CO2 y del gas, así como la situación de algunas plantas que están paradas o con una capacidad productiva por debajo del 50 por ciento, sin olvidar la gravedad de la situación de la pandemia.



Según UGT, todas las organizaciones sindicales estarían a favor de prorrogar el expediente del año 2009 (USO, CUADROS e Independientes); por el contrario, hay otras dos organizaciones nacionalistas del País Vasco que se manifiestan en contra del mismo por no ser el estatal su ámbito de negociación.



CCOO ha condicionado su decisión de prorrogar el expediente a una serie de cuestiones, que no son aceptadas por la dirección de la empresa porque no tienen nada que ver con el ERTE del que se está hablando.



Por su parte, CCOO ha dicho que no comparte “en absoluto” los manidos argumentos defendidos por la empresa “y sus entusiastas voceros”, dado los beneficios récords que está consiguiendo el Grupo, que espera terminar el año por encima de los 12.000 millones de dólares de beneficios y que, según este sindicado, en un año ha repartido más de 6.000 millones de dólares en dividendos a sus accionistas.