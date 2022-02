El alcalde de Oviedo lo tiene claro y apoya a Casado

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no tiene ninguna duda sobre el lado que se quiere colocar. El regidor ha recordado a través de las redes sociales que fueron Pablo Casado y Teodoro García Egea quienes "confiaron" en él para "devolver Oviedo al Partido Popular".

"Para mi son dos amigos con un total compromiso con la más urgente necesidad que hoy tenemos los españoles: sacar a Sánchez, los radicales, los independentistas y los amigos de los terroristas del Gobierno de nuestro país", ha señalado.

El primer edil, que no está afiliado al PP pero se presentó a la Alcaldía en su lista, ha señalado que en el partido deben "seguir trabajando todos juntos" para alcanzar el objetivo de "sacar a Sánchez" de La Moncloa.

La diputada nacional asturiana, Paloma Gázquez, también ha tomado partido por el presidente del PP. "Pablo Casado es una persona íntegra. Le conozco personalmente y sé que quiere lo mejor para España. No nos apartaremos del camino para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha expresado a través de su cuenta de Twitter.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, también ha recurrido a las redes sociales para criticar el silencio que ha mantenido la dirección del PP de Asturias ante la guerra sin cuartel que está viviendo la formación política. "Un dirigente político tiene que tener criterio propio y decir lo que piensa. Por eso, los silencios de algún dirigente territorial del PP solo demuestran una cosa: estar a la espera de ver el bando vencedor", ha expresado Barbón en lo que parece una clara referencia a la presidenta del PP, Teresa Mallada, que aún no se ha pronunciado sobre la crisis interna de su partido. Sí lo ha hecho el secretario general de la formación política, Álvaro Queipo, que ha admitido que "no es agradable ni es una situación del gusto de nadie", pero ha considerado que "no se trata de elegir entre papá y mamá".



En unas declaraciones remitidas por el PP, Queipo ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los simpatizantes y afiliados del partido en el Principado a los que ha garantizado que todos los representantes populares en las distintas instituciones seguirán "dejándose la piel" para construir una alternativa al Gobierno del PSOE en Asturias.