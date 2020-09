Salud comunica 67 nuevos casos por coronavirus en Asturias

La Consejería de Salud ha confirmado 67 nuevos contagios de coronavirus diagnosticados este lunes. Tres personas han necesitado ingreso hospitalario y las demás permanecen asintomáticas o con síntomas leves, aisladas en sus domicilios. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar la vinculación de todos los casos detectados. Por otra parte, cuatro personas diagnosticadas en días anteriores han tenido que ser hospitalizadas, y otra más ha ingresado en la UCI. No se han registrado nuevos fallecimientos por covid-19. El Sespa efectuó ayer 2.772 pruebas PCR, cuyos resultados sitúan la tasa positividad en el 2,42%. Por otra parte, el personal sanitario del área sanitaria VI, con cabecera en Arriondas, ha realizado este mediodía la toma de muestras a los vecinos de Sobrefoz (Ponga). Ayer, el cribado se concentró en la localidad de Xomezana Riba (Lena), donde se han identificado dos nuevos contagios. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica recomendó la realización de ambos cribados tras detectar varios casos de coronavirus en dichas localidades, en las que reside población vulnerable. Por otra parte, el cribado realizado entre el domingo y el lunes a adolescentes de Laviana ha permitido detectar tres nuevos casos positivos. Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a evitar las actividades sociales y familiares innecesarias para evitar la trasmisión de la enfermedad e insisten en que no se relaje el cumplimiento de las medidas de seguridad: lavado frecuente de manos, distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive. Además, recuerdan que el uso de la mascarilla para mayores de seis años es obligatorio en vías públicas y espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados, en este último caso cuando los ocupantes no convivan.