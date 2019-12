Rechazo vecinal a la Depuradora del Pisón

"Una Estación Depuradora de Aguas Residuales a 5 metros de la fachada de tu casa". Esa es la realidad que sufren los vecinos de la Colonia del Pisón y que se pone como argumento para el rechazo frontal de la puesta en marcha de la planta depuradora. Ana González, Alcaldesa de Gijón, ha pedido a los vecinos de la Parroquia de Somió que hagan un esfuerzo por el bienestar general. "No entiendo que los vecinos de la zona Oeste no protesten por la Reguerona y en el Pisón todo sean problemas. Unos pocos, deberían hacer un esfuerzo por el bienestar de la gran mayoría de los gijoneses". Tras estas palabras de la Alcaldesa, los vecinos del Pisón se ratifican en su petición e idea "Si tienen que demoler la Estación Depuradora, que la tiren. No es culpa nuestra. No se puede permitir que haya olores, ruidos y mosquitos" Son palabras de Mercedes, una mujer que tiene su casa a 100 metros del edificio de la Estación Depurado. Ella no es la que está en peor situación. "Hay casas que están a 5 metros de la planta depuradora. Hay olores y ruidos, pero además es que la presencia de mosquitos es otro problema añadido de las casas que están cerca de la instalación"

Un problema del pasado

Los vecinos del Pisón responsabilizan a otra administración socialista del problema que tienen en la actualidad. "Fue el Alcalde Tini Areces el que se empeñó en colocar la planta depuradora en el Pisón, en medio de las casas. Una decisión que se tomó con la presión de Izquierda Unida, a través del Concejal Jesús Montes Estrada". Había otras opociones para ubicar la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la zona Este como la zona de La Cagonera y Serín, pero como dicen los vecinos "tiraron para adelante y se empeñaron en que los vecinos de Somió soportasen los efectos de la depuración de las aguas del Este".

El abogado de los vecinos del Pisón es Marcelino Abraira y anuncia que presentará una querella criminal contra el Secretario de Estado que firme la orden de puesta en marcha de la Planta Depuradora de Aguas Residuales que está ubicada al lado de la urbanización de casas residenciales.