El rap de moda en Asturias: "Señor Barbón, que los chavales van de botellón"

El coronavirus y las restricciones derivadas de la pandemia sirven de inspiración a artistas como 'Machodeferia' que ha compuesto un tema sobre la situación en Asturias. El tema 'Señor Barbón' dedicada al presidente del Principado está triunfando en las redes sociales y en Youtube, donde suma miles de reproducciones.

"Señor Barbón, que los chavales van de botellón... ya no pasan por la disco a beber garrafón", empieza la canción, que habla de las restricciones adoptadas por el Gobierno asturiano en la segunda ola: "Machacar la hostelería, confinar la población, sello perimetral, control, restricción, cerramos ciudaes y la cuenca del Nalón".

No significa que no pongamos m'ñas limitaciones, yo estoy satisfecho, es algo que ha venido para quedarse"

El tema cuenta, incluso, con la participación involuntaria de Adrián Barbón, cuyas reflexiones sobre la pandemia se escuchan al final de la canción: "Es algo que ha venido para quedarse" o "no significa que no pongamos más limitaciones" son algunas de las frases del presidente asturiano.

Esta es la letra completa:

Señor Barbón, que los chavales van de botellón... Ya no pasan por la disco a beber garrafón... La gente ya se quema y publica su opinión... Hay mucha variedad... Piden una decisión... Señor Barbón, usted ya tiene solución... Machacar la hostelería confinar la población... Sello perimetral, control, restricción, cerramos ciudaes y la cuenca del Nalón.

Señor Barbón... ¿Ya no puedo estar con mis amigos? ¿Puedo pillar el bus con 40 desconocidos? ¿Tengo que ir yo solu con la mascarilla en coche? ¿Habrá toque de queda el virus brota por la noche? Ya hice una PCR y di positivo... Hice otra PCR y di negativo... Entonces hice otra, volví a dar positivo... Que coño pasa aquí, nada tiene sentido... Lo que si tengo claro es una cosa... Y es que:

Te van a multar si sales pasear... Te van a multar si sales pasear... Te van a multar si sales pasear... Si sales a pasear, si sales a pasear, si sales a pasear... Subid la mascarilla por encima la barbilla, subid la mascarilla por encima la barbilla, subid la mascarilla por encima la barbilla... Por encima la barbilla... Por encima la barbilla... Por encima la barbilla...

Mamá no puedo verte, aunque sea un ratito corto... Ahora estoy de ERTE y me dieron por el orto... Estoy en casa solo... Me confinó Barbón... No tengo libertad pero compro en Amazon... Que sí mamá, qué me vas a contar... Barbón nos va a matar de hambre por no trabajar...

Yo me encuentro bien sin ninguna dolencia... Pero bueno iré pa' casa 15 días con paciencia... Barbón, la distancia yo procuro respetar... Menos cuando es hora punta y tengo que ir a currar... No sé si esti bozal me sirve para evitar... Solo sé que me molesta y me cuesta respirar... Señor Barbón debe apretarse el cinturón... Bájese el salario denos una donación... Conclusión: Asturies en peligro de extinción... Lo mejor que puedo hacer ye no ver televisión.