¿Qué es y de dónde viene la expresión "cordón sanitario"?

El "cordón sanitario" es una de las expresiones que, en los últimos años, han ido ganando peso en nuestras conversaciones; sobre todo, si hablamos de política y de la fragmentación del espectro político en España, con la llegada de nuevos partidos. Así, cada vez es más común que los líderes políticos aludan al "cordón sanitario" a determinado partido totalmente opuesto a su ideología.

Por clarificar algunas dudas que me planteáis:

- La reprobación parlamentaria no tiene valor jurídico.

- Me preocupa enormemente la ruptura del cordón sanitario democrático que, desde el principio de la legislatura, las fuerzas de izquierdas habíamos hecho a la ultraderecha (1) — ?? Adrián Barbón ???? (@AdrianBarbon) January 28, 2022

Pero, ¿el cordón sanitario tiene que ver con la sanidad? Sí y no. Según la acepción que recoge la Real Academia Española de la Lengua, es el "conjunto de elementos, medios, disposiciones, etc., que se organizan en algún lugar o país para detener la propagación de epidemias, plagas, etc.". Y tiene un origen médico que se remonta al siglo XIX.

Un artículo de 'The New York Times' lo fija, concretamente, en 1821, en plena empidemia de fiebre amarilla. Entonces, Francia cerró sus fronteras terrestres y marítimas con España, con 15.000 hombres de tropa en los Pirineos, y según el virólogo francés Claude Chastel, "la medida escondía un objetivo político no confesado: impedir que el liberalismo regresase a Francia desde España, que finalmente sería invadida en 1823 por los soldados de este cordón".

Aunque según este experto, el término "cordón sanitario" nace ya con un trasfondo político, no es hasta los años 80 cuando se introduce en la jerga política, debido a la entrada del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en las instituciones públicas francesas. Jacques Chirac dudó, entonces, si mirar o no hacia la derecha para pactar, y empezó a ganar peso el término "cordón sanitario". En España, el PSOE ha utilizado el término, en los últimos años, debido al auge de Vox.

De hecho, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado sentirse "preocupado", después de que el parlamento asturiano haya aprobado con los votos de todos los partidos, excepto el PSOE, la reprobación de su consejero de Industria, Enrique Fernández. El jefe del Ejecutivo asturiano apunta a Podemos e Izquierda Unida: "Jamás solicitaremos conjuntamente un Pleno firmando con Vox o que jamás votaremos en el mismo sentido que Vox en una reprobación parlamentaria. Desconozco si la ruptura del cordón sanitario democrático a Vox es algo puntual o estratégico. En cualquier caso el PSOE y el Gobierno de Asturias lo mantendrá", ha dicho en las redes sociales.