Un municipio de Asturias restringe el consumo de agua: prohibido llenar piscinas y regar jardines

El verano aún no empezado de forma oficial, pero ya hay un concejo de Asturias que ha tenido que restringir el consumo de agua para hacer frente a los problemas de desabastecimiento que está sufriendo. El Ayuntamiento de Soto del Barco ha prohibido llenar piscinas y regar huertos y jardines ante el bajo nivel que presentan los depósitos que surten a sus cerca de 4.000 habitantes, aunque la población se multiplica en los meses estivales con la llegada de los veraneantes.

Vista del concejo de Soto del Barco





"Solo sale un hilo de agua del grifo"

El alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano (Grupo Independiente CISB)descarta que se trate de una avería y achaca la situación a un uso "excesivo y anómalo" del agua provocado por el llenado de las piscinas y el riego de plantaciones de fabas o kiwis que existen en la zona.

Grifo sin agua





La situación es "especialmente crítica" en pueblos como La Ferrería, Folgueras o Los Veneros donde apenas existe presión y "solo sale un hilo de agua al abrir el grifo", según ha explicado el regidor en COPE. El consistorio está rellenando los depósitos de esas zonas rurales con cubas que suministra el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) para dar servicio a los vecinos.

Desde junio hasta agosto

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Soto del Barco ha prohibido utilizar el agua potable para regar los jardines o llenar las piscinas y ha pedido a sus vecinos que utilicen cubas de agua para esos fines. La medida estará vigente desde junio hasta agosto. La Policía Local se encargará de comprobar que los vecinos cumplen las normas y, aunque hay multas tipificadas en las ordenanzas municipales para estos casos, el alcalde confía en la población sea solidaria y no sea necesario sancionar a nadie. "No existe afán recaudatorio, queremos concienciar a la gente de que el agua potable es para el consumo humano y no para llenar piscinas".