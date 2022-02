El profesor Presno considera que el informe sobre la cooficialidad del bable debería de haberse hecho público

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno, sale al paso de toda la polémica que se ha levantado a cuenta del informe que la Consejería de Cultura encargó a un equipo de profesionales en diferentes ámbitos sobre la cooficialidad del asturiano. Un informe que presenta las conclusiones que supondría hacer cooficial la llingua, y que recoge tres escenarios diferentes en función de la aplicación de su uso.

Presno, aclara de mano que tanto él como el resto de compañeros que elaboraron este informe optaron a su elaboración mediante concursopúblico de la Consejería de Cultura al que optó la Universidad de Oviedo. Junto al catedrático de derecho, participaron XabierArzoz Santisteban, catedrátido de Derecho Administrativo de la UNED y experto en derechos lingüísticos, Häkan Casares Berg, coordinador del Observatorio de la Cultura Galega y doctor en Filología por la Universidad de Vigo, además de haber participado en la comisión para el Impulso del Plan de Normalización Lingüìstica de la Xunta de Galicia, Marta Mori de Arriba, profesora de Enseñanza Secundaria y profesora asociada de la Universidad de Oviedo y José Manuel Fernández, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo.

Este equipo de cinco personas entregaron el informe en diciembre de 2020 con un coste de unos 17.000 euros incluyendo el IVA. Sobre la conveniencia o no de hacerlo público, el profesor Presno señala que si la Consejería ha decidido no hacerlo público es su decisión, aunque yo creo personalmente, y lo defendido muchas veces, que la transparencia debe de ser la regla, y en este caso me la aplicaría a mi mismo, a nosotros nos hubiera gustado que el informe se hubiera hecho público. También señala que le gustaría que el documento no fuese utilizado como arma arrojadiza desde el ámbito político.

Ahondando en el propio informe, el catedrático señala que los tres escenarios que se proponen no dejan de ser propuestas de como podríaimplantarse la cooficialidad del bable, aunque lo más realista de entrada sería plantearse escenarios más asequibles pensando en el gasto para que eso no generase frustración, es decir, habría que ir paso a paso.

En relación al coste real de lo que supondría implantar la lengua asturiana, Presno señala que eso no se sabría porque depende de cómo se concretase eso en la ley, porque no es lo mismo contratar a 100 profesores para impartir la lengua asturiana y otras materias que a 400. Indice además en que la cooficialidad conllevaría unos derechos para las ciudadanos y unas obligaciones para la administración, porque cualquier ciudadano está en su derecho de utilizar la llingua en oficinas públicas con lo que el funcionario tiene la obligación de responder en asturiano para que el usuario le entienda, y eso lleva un coste.