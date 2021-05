El Principado no rechaza el plan de nuevos peajes en autovías, incluso cree que "tendríamos mucho que ganar"

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, no rechaza la posibilidad de que se cobre por usar autovías y carreteras nacionales, como plantea hacer el gobierno central a partir de 2024, pero pone condiciones: Que no se penalice a profesionales y transportistas y tenga en cuenta la excepcionalidad de Asturias, que ya sufre un alto peaje en sus comunicaciones con la meseta a través de la Autopista del Huerna. Calvo entiende que "si esto se hace con criterios de homogeneidad, tendríamos mucho que ganar"

El consejero advierte que "aún es muy precipitado hacer un análisis detallado de la propuesta", aunque recuerda que, desde Asturias, "siempre defenderemos una excepcionalidad muy clara". "Somos una comunidad donde la red nacional es muy, muy limitada y donde los kilómetros de autovías nacionales son muy limitadas y sin embargo tenemos un elemento clave como es el disponer de un peaje de alto precio para la salida a la Meseta", ha indicado.

"Si esto se hace en condiciones de homogeneidad también tendríamos mucho que ganar", insiste, al tiempo que defiende la necesidad de "un debate sosegado, constructivo y propositivo porque todos estamos a favor de que haya una sostenibilidad real del sistema y un mantenimiento y conservación adecuado de la red".

En cualquier caso, Calvo considera que el modelo "no puede ser restrictivo sino propositivo", teniendo en cuenta a losprofesionales del sector del transporte y de la movilidad pública que no deben verse afectados,sino "ir contra el uso del vehículo privado allí donde no debería existir".

RECHAZO DE TRANSPORTISTAS Y OPOSICIÓN

Los transportistas asturianos no han tardado en mostrar su rechazo a las pretensiones del gobierno central. El presidente de la patronal ASETRA, Ovidio de la Roza, reclama al ejecutivo que concrete cuál es su propuesta y se siente a negociar con el sector, advirtiendo que no aceptarán imposiciones. "Si lo hacen a la trágala, movilizaremos al sector", advierte, además de recordar el impacto que puede tener el nuevo peaje en la competitividad de los productos españoles, que en un 95 % se transportan por carretera.

Desde el PP, Pablo González, considera que la propuesta de cobrar por el uso de autovías y carreteras nacionales es “absolutamente impresentable” y daña gravemente a Asturias. Los populares, junto con Foro Asturias, ya han presentado una iniciativa en la Junta General para que todos los grupos parlamentarios se pronuncien sobre este asunto. Piden, además al presidente del Principado que se ponga al frente de las protestas para exigir a Madrid que no se lleve a cabo esta medida.

También desde la izquierda rechazan los nuevos peajes. El coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zápico, considera que son "inaceptables" y el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, exige al ministro de transportes, José Luis Ábalos, que paralice cualquier reforma para cobrar en autovías y carreteras y, en su lugar "cumpla sus promesas de suprimir el peaje del Huerna"