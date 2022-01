La plantilla de Alu Ibérica dice 'basta' ante el parlamento asturiano: "¡Barbón, dimisión!"

Trabajadores de Alu Ibérica se han concentrado, este miércoles, a las puertas de la Junta General del Principado, donde tiene lugar un pleno extraordinario para analizar la actuación del Gobierno regional en el conflicto de la aluminera. Pleno en el que se votará la reprobación del Consejero de Industria, Enrique Fernández, al que la plantilla acusa de no haber hecho nada por salvar la factoría avilesina.

Los trabajadores han pedido la dismisión de Fernández en su protesta frente al parlamento asturiano. Y también la del presidente del Principado, Adrián Barbón. Han sido los propios trabajadores los que han buscado el apoyo de los distintos grupos políticos para la reprobación del consejero.

El presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, señala que: “la única realidad es que hoy comienzan a despedirles con un ERE de extinción que puede durar mes y medio y que no hay inversores ni nada que se le parezca. Son posibles compradores que se harán cargo de los trozos de la planta que les interesen, pero ningún inversor como tal para hacerse cargo de la plantilla”.

Añade de la Uz que “espero que la Junta sea capaz de reprobar a una persona que no ha hecho nada, no se si porque no ha querido o porque no sabe”.