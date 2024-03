¿Pican las ortigas si no respiro? ¿Pierde vitamina el zumo? Una exposición desmonta mitos populares

¿Es perjudicial para la salud dormir con plantas? ¿Hay que guardar dos horas de digestión antes de meterse en el agua? ¿Pierde vitaminas el zumo de naranja si no lo tomas rápido? ¿Ayuda beber agua muy fría para quitarse el hipo? Son algunas de las creencias instauradas en la sociedad que forman parte de la exposición urbana Mitos y leyendas de la sabiduría popular, que puede visitarse en los campus universitarios de Oviedo, Gijón y Mieres hasta el 14 de abril. La muestra, organizada por la Universidad de Oviedo, tiene por objetivo ayudar a esclarecer la validez o falta de evidencia científica de estas creencias.

La exposición, patrocinada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), incide en aspectos muy arraigados en la sabiduría popular y ayuda a despejar dudas sobre su veracidad o falsedad. A través de paneles ofrece respuestas y aclaraciones.





¿Pican las ortigas si no respiramos?

La información que ofrece la muestra explica que dormir con plantas no es malo, que poner una cebolla junto a la cama no sirve para aliviar la congestión nasal, que hay riesgos si comemos algo del suelo, aunque no hayan pasado cinco segundos desde que se nos cayó o que es falso que, si no respiramos, las ortigas no pican. Así, hasta un total de doce mitos y leyendas que integran esta exposición.





¿Se puede controlar el hipo?

Cada uno de ellos está acompañado de referencias a la evidencia científica que respalda o rechaza la afirmación, junto con pequeñas rimas a modo de recordatorio que refuerzan la veracidad o falsedad del mito o leyenda popular. Algunas de estas rimas son: "El corte de digestión nada tiene que ver con un buen chapuzón", "Remedios de todo tipo poco le hacen al hipo" o "Mezclar amoniaco y lejía te puede arruinar el día".





El contenido de esta campaña de concienciación social ha sido elaborado por los investigadores José Manuel Montejo Bernardo y Covadonga Huidobro Fernández, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y Alfonso Fernández González, de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo.