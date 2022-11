El personal de limpieza del HUCA se moviliza ante la eliminación de 19 puestos de trabajo

El personal de limpieza del HUCA se ha concentrado este lunes frente a la Junta General del Principado. Reclaman que la empresa concesionaria del servicio pretende eliminar 19 puestos de trabajo. Piden al consejero de Salud que intervenga para frenar el recorte de plantilla, lo que supondría una merma en la calidad del trabajo que realizan.

Casi una veintena de puestos sobre una plantilla de 220 trabajadores es lo que pretende amortizar la empresa Lacera. El Principado adjudicó el servicio por casi 40 millones de euros para tres años a la empresa.

Los trabajadores no entienden que fueran considerados fundamentales y ahora se tome esta decisión, explica Ricardo Álvarez, presidente del Comité de Empresa: "Hace cuatro días, la empresa pidió al Ministerio declararnos personal esencial, cuando los muertos se contaban por miles. Ahora por lo visto ya no hacemos falta. Parece que no aprendimos nada de nada". También denuncia amenazas: "Es un atentado contra la salud de la ciudadanía y todo el que lo permita es cómplice. Hay que poner freno a la situación. Mientras tanto, estamos recibiendo multitud de amenazas y sanciones".

Las cuentas no le salen: "Ocho baños en el +2, dos veces al día, ocho baños en el -2, tres veces al día. Cada baño debe ser limpiado y desinfectado durante 15 minutos. Son 36 baños, por 15 minutos, 540 minutos. Nueve horas para una jornada de siete. ¿Cuándo se hace lo demás? Y estamos hablando de habitaciones de radioterapia, pacientes oncológicos, quirófanos...".

Los datos apuntan a que el 20% de las infecciones que se adquieren en los hospitales dependen de la limpieza de las superficies. La reducción afectaría a diferentes departamentos. Por ejemplo, en el bloque quirúrgico materno-infantil hay ocho quirófanos, que ocupan a dos personas en tareas de limpieza. Covadonga Tomé, diputada de Podemos denuncia esa situación: "Quieren prescindir de una. Es imposible. Estamos hablando de quirófanos en los que se van a operar niños, madres, se van a hacer cesáreas...".

Desde Podemos han interpelado en la Comisión de Sanidad al consejero por esta situación. Pablo Fernández ha respondido que no le consta que hubiera despidos ni cambios en las condiciones laborales que supongan un incumplimiento del contrato. Ha mostrado su interés en que la situación se solucione y ha advertido de que va a velar para que no afecte al servicio: "Seremos exigentes".