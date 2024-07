La peligrosa ruta de un camionero borracho que iba haciendo eses por una autopista de Asturias

Autopista A-66 entre Oviedo y Pola de Lena. Son las ocho de la tarde y un camión va a haciendo zigzag por los túneles del Padrún sentido León. El resto de vehículos no puede adelantarlo al ir dando bandazos. La temeraria situación es comunicada a la Guardia Civil. Los agentes del cuartel de Mieres no tardan en ponerse a la altura del vehículo articulado pero el conductor no atiende a ninguna orden. Ese camión llega hasta el desvío de Ujo donde por fin es detenido tras haber recorrido 18 kilómetros dando bandazos por una de las vías más transitadas de Asturias.

Multiplicaba por diez la tasa de alcohol permitida

El conductor iba pasado de copas, multiplicaba por diez la tasa de alcohol permitida para los conductores profesionales que tienen el límite establecido en 0,15 miligramos por litro de aire expirado. Se trata de un vecino de Madrid de 47 años reincidente que además carecía de autorización administrativa para ejercer la conducción por no haber realizado el curso de reeducación de seguridad vial al que estaba obligado por sentencia judicial.





Las diligencias instruidas, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y conducción temeraria) fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pola de Lena.

Penas a las que se enfrenta

El vehículo fue inmovilizado a disposición de la autoridad judicial. En el ámbito administrativo, fue denunciado por circular careciendo de validez de la autorización para conducir; siendo remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias.

Coche de la Guardia Civil (archivo).





Esta persona se enfrenta a penas de tres a seis meses de prisión o multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.





