Paloma Gázquez, del PP: "Asturias no se puede permitir el coste de la oficialidad del bable"

"Lo podemos decir más alto y muchas veces, pero no más claro: el PP está a favor de todos los bables, que no solo hay uno, y de todo el patrimonio lingüistico de Asturias; pero en contra de esta oficialidad que quieren llevar a cabo y que no tiene nada que ver con la realidad". Son palabras, en Herrera en COPE, de la diputada del PP por Asturias en el Congreso, Paloma Gázquez.

Advierte Gázquez de que el coste de la cooficialidad "es altísimo". De hecho, asegura que manejan informes que equiparan el gasto que supondría oficializar la llingua con el de implantar la salud bucodental gratuita para todos los asturianos: "No nos podemos permitir ese coste, la región necesita las inversiones en otros lugares; y aunque pudiésemos, no es una demanda. Habría otros sitios en los que tirar el dinero que sobrara", defiende la diputada popular, que añade que "ya se está tirando el dinero en toponimias inverosímiles en sitios en los que, ni los más antiguos del lugar, escucharon nunca que se llamara así".

Gázquez defiende, además, que no existe una oficialidad amable, tal y como defiende el presidente Barbón: "El Tribunal Constitucional ya ha dicho que una lengua oficial tiene los mismos derechos y obligaciones que otras lenguas oficiales; o sea, en educación habría que hacer obligatoria la asignatura de asturiano, que ahora es optativa; o la administración tendría que ser bilingüe". Gázquez se pone a ella mismo como ejemplo de lo que podría suceder: "Yo soy funcionaria y tendría que entender escritos en bable, o se ponen traductores o se hacen cursos de formación... Es una barbaridad sin límite".

"No pueden explicar la oficialidad amable porque no lo tienen claro ni ellos", dice Gázquez, que apunta una posible explicación: "El problema que tiene el PSOE es que la mayor parte de su electorado no quiere la oficialidad. Y estamos en esta derivada en la que ni Álvarez-Areces ni Javier Fernández entraron porque sabían que la calle no la demanda".

Y cuando no hay conflicto lingüístico, "como es el caso de Asturias", "sabemos lo que pasa: la sociedad se fractura", lamenta la diputada: "La sociedad asturiana está muy unida y fracturarla así por un proyecto dominado por la extrema izquierda, que se mueve en la radicalidad y el confrontamiento porque de ahí saca jugo, es muy triste", zanja.