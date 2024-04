Un otorrino de Asturias explica las claves para evitar la cera en los oídos: "Evitar la obsesión"

COPE Asturias acerca a los oyentes, semanalmente, claves para mantener una buena salud. Lo hace en su espacio 'Salud al Día', en el que este lunes ha participado el otorrinolaringólogo Sergio Obeso, que pasa consulta en la Clínica Zigomat de Gijón, situada en la calle Cienfuegos, 2. Asegura que uno debe acudir al otorrino "cuando los síntomas que aparecen relacionados con el oído, la nariz o la garganta sean persistentes, molestos y tengan una repercusión en la calidad de vida".

El doctor Obeso ha explicado que, en el caso de pacientes infantiles, las consultas más habituales que realizan los padres están relacionadas con otitis repetitivas, infecciones frecuentes o sensación de pérdida de audición. En los adultos, lo que se suele consultar de forma más frecuente es "presencia de ruidos o pitidos, taponamientos o sensación de pérdida auditiva", explica Obeso. Suma "moco persistente o dificultad respiratoria en el caso de la nariz; y ronqueras o molestias en lo que afecta a garganta, faringe y laringe".

¿Cuándo acudir al especialista?

El doctor asegura que hay que ir al otorrino cuando los síntomas son tan repetitivos y molestos que "tienen repercusión en la calidad de vida". Sin embargo, Obeso pone el foco en aquellas enfermedades otorrinolaringológicas en las que "no solo hay molestia, sino que nos pueden anunciar otros problemas más graves", aunque reconoce que "son más difíciles de detectar".

Pone como ejemplo "una pérdida auditiva brusca en un solo oído". Asegura que, en esos casos de urgencia médica, "el tratamiento debe ser muy precoz porque, si no, puede generar sordera permanente como secuela al paciente". También otros síntomas, como determinadas cefaleas, pueden estar relacionados con problemas de la nariz, "con la falta de ventilación de los senos nasales", concretamente.

"Cuando se colapsan por mocos o pus, suelen generar dolor de cabeza, predominantemente al agacharse o estornudar, y alrededor de los ojos; suele coincidir con otros síntomas de la sinusitis crónica", explica el doctor.

La cera en el oído, un problema muy común

Sergio Obeso ha contado, además, que el problema de la cera en el oído afecta a muchas personas, aunque recomienda "no estar pendiente de una forma obsesiva": "Si una persona desarrolla tapones sistemáticamente, está bien que vaya de forma periódica a controlarlo; pero si no, no", advierte.

Explica el especialista que el oído es como una especie de fondo de saco, con una única cavidad de ventilación externa, que es el orificio de la oreja. El oído es autónomo para ir expulsando la cera y descamación que se va produciendo en la mayor parte de las circunstancias. En ese caso, "con un bastoncillo o pañuelo se puede retirar lo que está más externo".

Pero si la cera o la descamación está metida dentro del conducto, es muy difícil: "A no ser que tengamos un ganchito para sacarla hacia fuera, unas pinzas para agarrarla, un aspirador para succionar o, lo más clásico, agua para llenar el conducto y que el flujo arrastre hacia fuera, es muy complicado", asegura el doctor Obeso.

Advierte, por otra parte, de que "hay muchos dispositivos e inventos para limpiarse el oído que se venden a través de internet, pero no son funcionales". "¡Hasta a los propios profesionales nos cuesta a veces limpiar los oídos!", ha añadido.