El Grupo Social ONCE ha sacado a la luz los datos que le consolidan como el cuarto mayor empleador no público en España de personas con discapacidad. De los 71.892 empleados actuales, un 61,6% son personas con discapacidad. "Nuestra meta son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión y con cada nuevo empleo, nos marcamos nuevos horizontes", destacó Yobanka Cuervo, Delegada de la ONCE en Asturias.

Diego García Abad, vicepresidente de Consejo Territorial de Asturias, también quiso dedicar unas palabras a los trabajadores. "El Grupos Social ONCE pone las herramientas, pero vosotros, los trabajadores, ponéis el trabajo, el esfuerzo y el talento".

Los logros del Grupo Social se deben en parte a una mejora de los ingresos de ONCE, impulsados sobre todo por el crecimiento de las ventas de loterías sociales en un 8,1% hasta lograr el récord histórico con 2.624 millones de euros. Además, Ilunion también logra su mejor facturación en ventas, creciendo hasta un 14%. Por otra parte, Fundación ONCE consiguió alcanzar su mayor dotación gracias a las aportaciones de la ONCE y del Fondo Social Europeo, potenciando así la labor realizada.

Asturias también aumenta su plantilla de empleados del Grupo Social ONCE

Además del gran aumento de empleados a nivel de España, Asturias también lo ha experimentado. El Principado suma hasta 51 nuevos empleados, consiguiendo llegar a la cifra de 1228 empleados gracias a ONCE. Varios de esos trabajadores estuvieron presentes en la rueda de prensa del Grupo Social. Lorena Norniella consiguió un trabajo en el año 2023 como vendedora de cupones de la ONCE, y está muy agradecida al Grupo Social. "Gracias a la oportunidad que me dio y con todo lo que pasé, ONCE me ha hecho volver a sentirme activa" dijo Lorena visiblemente emocionada. Alberto Vázquez consiguió el empleo de limpieza y medioambiente gracias a Ilunion y destacó la humanidad de ONCE: "Son muy buena gente, siempre he recibido un grandísimo trato". Mame Mor, con discapacidad visual y procedente de Senegal, no pudo contener las lágrimas al hablar de ONCE. "En 2023 logré mi primer empleo en Ilunion gracias a las prácticas que hice ahí. Estoy muy agusto", destacó el trabajador del Grupo Social ONCE.

El objetivo de la ONCE, llegar a 75.000 empleados

Yobanka Cuervo destacó que el Grupo Social se marca el objetivo de llegar para el próximo año a los 75.000 empleados. "Puede ser posible gracias al buen comportamiento de las ventas de sus productos de loterías, así como los ingresos de Ilunion", destacó la Delegada de la ONCE en Asturias.