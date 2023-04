La nueva kombucha de Tineo, en la Feria de Muestras

Cafento, cuyo origen nos lleva al Tineo de la década de los años 30, estará presente, del 28 de abril al 1 de mayo, en la XXXIII Feria de Muestras de Tineo, que se celebra en el recinto de Santa Teresa. Cafento ofrecerá todos sus productos y aprovechará para promocionar el último: la kombucha, que ya causó sensación en el Salón Gourmets de Madrid.

La kombucha es una bebida que se elabora siguiento el método artesanal que ha llegado desde China: un té fermentado que ha ido ganando posiciones en la lista de prioridades de los consumidores. Cafento ha desarrollado cinco sabores de la kombucha: limón y menta, jalapeños, piña y maracuyá, frutos del bosque y cereza y chai.

En COPE, hemos hablado con César Fernández, que asegura que le es complicado quedarse con uno de los cinco: "Son como hijos; y depende del momento... Por la tarde, me inclino por el tropical; cuando como con kombucha, me gusta más el de limón; y si tomo algo por la noche o en una terraza, me voy a algo más dulce, como frutos del bosque o cereza".

Fernández celebra, por otra parte, la acogida que está teniendo la kombucha: "Es un crecimiento en ventas muy por encima de lo que se podía prever siendo optimistas, estamos hablando de duplicar o triplicar", ha explicado en el inicio de la Feria de Muestras de TIneo, que "en estos momentos, ya somos la segunda feria más importante de Asturias".