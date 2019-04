El Principado, contra el machismo en la empresa: "No, no es normal"

Hay situaciones que se asumen como normales, que llevan mucho tiempo asentadas en algunos entornos laborales: "ella tiene que ir arreglada (por eso cierra la venta)", "ella recoge la mesa (es lo que toca)", "ella no tiene la última palabra (a veces ni puede acabar las frases)", "ese no es un trabajo para ella (es cosa de hombres, ya se sabe)"… Hay situaciones que se asumen como normales, pero no lo son.

A ellas dedica su última campaña el Instituto Asturiano de Prevención Riesgos Laborales: “No. No es normal”. A través de vídeos, cómics y carteles, la campaña recrea todas esas situaciones para dar visibilidad a un problema que, según la directora del Instituto, Myriam Hernández, sigue muy presente en las empresas asturianas, aunque muchas veces pase desapercibido.

Según Hernández, “la discriminación palmaria, la de te pago menos por ser mujer, la violencia física, ya apenas se da”. Sin embargo, “los pequeños comportamientos, los usos, la cosificación de la mujer, esas siguen existiendo”, asegura. La campaña hace hincapié en que trabajar para superarlas es cosa de todos. El objetivo ha de ser lograr “entornos laborales sanos, seguros y saludables”.