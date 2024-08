Nissan vuelve a la Feria de Muestras de Asturias "con las mejores ofertas posibles"

COPE recorre, un año más, la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en un Nissan. El gerente de Cyasa, Miguel González, ha desvelado en el programa especial que COPE Asturias emite desde el Recinto Ferial Luis Adaro, los modelos que están llamando la atención en un stand en el que no faltan las condiciones ventajosas habituales en FIDMA.

"Julio es un mes más flojo porque el cliente ya sabe que en Feria hay grandes ofertas, la gente las espera y nosotros tenemos las mejores ofertas posibles, de compra y financiación", explica González, que cuantifica los descuentos en el entorno del 10%: "Dependiendo del modelo, entre 1.500 y 2.500 euros, aproximadamente".

Y es que Cyasa expone, en la Feria, casi la totalidad de su gama, que apuesta por las diferentes motorizaciones: "Nissan empezó su proceso de electrificación de vehículos en 2010 y estamos en la recta final, ya con baterías de máximos kilovatios y ofertando ese tipo de productos en Feria".

Sin embargo, el gran protagonista del stand está siendo un Juke bicolor, amarillo y negro, que "está siendo la sensación". "Después del coche con los vinilos con motivos del Sporting, está siendo el más fotografiado", asegura Miguel González.

No es el único atractivo del stand: también hay una ruleta con premio asegurado. "Cada año, intentamos innovar y que la gente pase un rato agradable en el stand. Pueden participar dejando sus datos, y lo bueno es que no hay casilla que no tenga premios (regalos de la tienda oficial del Sporting)", explica González.