El negocio asturiano que planta cara a los pagos con tarjeta y móvil: "Ni bizum, ni modernidades"

El uso de las tarjetas y, sobre todo, de los dispositivos móviles para hacer pagos está al alza. Ha crecido un 12 por ciento en 2023, según el último informe del Banco de España. Entre los jóvenes es muy habitual pagar cualquier cosa, por pequeño que sea su valor, desde el teléfono o el reloj que llevan encima con la aplicación correspondiente de la entidad financiera con la que trabajan. Ese incremento de los pagos sin dinero efecto contrasta con los intereses de los propietarios de algunos negocios que no se suben al carro de las nuevas tecnologías porque "no nos compensa".

No es raro encontrar bares o tiendas que reclaman monedas o billetes como único método de pago para evitar la comisión que les exige el banco por el aparato. Cada entidad financiera impone sus propias normas para el uso de datáfonos.

"Ni bizum, ni modernidades"

Los establecimientos que solo admiten dinero en efectivo suelen advertir a sus clientes de esa preferencia. Lo más habitual es colocar carteles como el que tiene un bar de Oviedo en su puerta de entrada. El negocio está situado en la Avenida del Mar y advierte de que "no se admiten pagos con tarjetas, bizum ni otras modernidades".

Cartel de un bar de Oviedo





En la misma línea funciona la cafetería Sousa ubicada en la calle Foncalada de la capital asturiana, en pleno centro de la ciudad. La propietaria es Fátima y asegura que "no me interesan los pagos con tarjeta para un café que cuesta 1,50 euros". A ella le resulta más cómodo el dinero efectivo para "no estar para atrás y para delante" con un datáfono. Sus clientes ya tienen claro que tienen que llevar encima monedas o billetes y que, de no ser así, pueden posponer el pago "paro otro día" o salir al cajero automático que tienen justo al lado del local. "No tenemos ningún problema con la clientela", asegura la dueña.

Tarjeta





Mari Luz tiene un ultramarinos en Mieres. Ella nunca ha admitido pagos con tarjeta o dispositivos móviles. Y no porque le resulten complicados, sino porque "no me compensa". En su negocio la compra media que hacen los clientes ronda los 10 euros.

¿Efectivo o tarjeta?

El dinero efectivo sigue siendo el que mayor porcentaje de españoles (65%) usa a diario en establecimientos físicos, seguido de la tarjeta (32%). Sin embargo, en tercer lugar y aumentando, se encuentran los dispositivos móviles, utilizados por el 10% de los encuestados, frente al 7% que se alcanzó en el 2022, según el último informe del Banco de España.

Los pagos más frecuentes, según el Banco de España