Los motivos por los que Yolanda Díaz no se ha reunido con Adrián Barbón en su visita a Asturias

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha pasado por Asturias sin hacer parada en la sede de la Presidencia del Principado, donde tiene su despacho el socialista Adrián Barbón, que gobierna en coalición con Izquierda Unida. Pese a la alianza que mantienen en el Principado las dos fuerzas políticas a las que representan ambos dirigentes, no se han llegado a ver personalmente. Yolanda Díaz sí ha mantenido un encuentro con el consejero de IU en el Ejecutivo asturiano, Ovidio Zapico, pero no ha incluido en su agenda ninguna reunión con el presidente del Gobierno de Asturias "porque no me la ha pedido", ha aclarado el propio Barbón que cree que Yolanda Díaz está molesta con él porque en la anterior visita de la vicepresidenta segunda a Asturias, en mayo de 2024, no pudo reunirse con ella "porque tenía obligaciones en la Junta General del Principado".

El caso es que Díaz y Barbón no se han encontrado, pero el presidente del Principado asegura que "tampoco me molesta, no le doy importancia".

reducción de jornada y arcelor

Yolanda Díaz ha abierto en Asturias una gira para explicar los detalles de los acuerdos alcanzados con los sindicatos, pero no con la patronal, para elevar a 1.184 euros el Salario Mínimo Interprofesional y rebajar a 37,5 horas semanales la jornada laboral.

EFE/ Eloy Alonso El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un encuentro, en Oviedo, en 2021

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España ha reclamado, por otra parte, que la multinacional ArcelorMittal "tenga participación pública porque queremos que sea una empresa estratégica". Se suma a los planteamientos de la izquierda para nacionalizar una compañía que tiene su origen en la antigua Ensidesa.