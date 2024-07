El monumental descuido de una empresa de construcción que ha destrozado un edificio de Asturias

Que en Asturias llueve en verano, lo sabe todo el mundo. El paraguas no es un elemento extraño durante la época estival en el Principado porque las precipitaciones pueden aparecer en cualquier momento. Tanto junio, con un 34 por ciento más de lluvia de lo habitual, como los primeros días de julio han estado pasados por agua. Aunque el tiempo inestable no es del agrado de la mayoría, a nadie le sorprende que llueva en esta época del año. Lo verdaderamente raro es lo que ha sucedido en el concejo de Castrillón. Hace varias semanas empezaron los trabajos para reformar la cubierta del Centro Cultural Valey. La empresa encargada de esa tarea no ha debido mirar los mapas del tiempo y no ha tenido en cuenta las predicciones de lluvia al dejar sin techo el inmueble y, con lo que lleva caído, se ha inundado el edificio.

Sin pantalla de cine, sin telón y sin butacas

El auditorio donde se representan obras de teatro tiene un palmo de agua, la pantalla de cine está dañada, las butacas tienen un dedo de agua y el telón está completamente empapado. Los daños son cuantiosos y están siendo evaluados por el Ayuntamiento de Castrillón que considera una "catástrofe" lo ocurrido y que prepara la reclamación de responsabilidades.

A la concejala de cultura, Rosa Rubio, le cuesta entender que la empresa constructora no haya tenido en cuenta las condiciones climatológicas a la hora de abordar la restauración de la cubierta. "Esto es Asturias, no es Málaga", ha expresado indignada en COPE. El contrato adjudicado por 1,4 millones de euros incluye, además, una renovación de los sistemas de climatización y electricidad.





La cultura no se detiene

El Ayuntamiento ya está reubicando la programación cultural de los próximos meses y da por hecho que las obras van a durar mucho más de lo previsto y no podrá estar listo a lo largo de 2024. A pesar de todo, los vecinos no se van a quedar sin las actividades previstas y se celebrarán en otras localidades del concejo de Castrillón porque "la cultura tiene que seguir".