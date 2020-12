El mensaje de una contagiada por COVID: "Espero que la gente tenga cabeza y no nos encierren en enero"

El Gobierno del Principado no descarta endurecer las restricciones por coronavirus en Navidad si la situación empeora. Así lo ha anunciado el consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández, que teme un un repunte de contagios en la próxima semana como consecuencia del aumento de desplazamientos en el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada: "Vamos a estar muy atentos a la situación, monitorizando día tras día lo que va ocurriendo”. En el caso de que se registre un aumento de los positivos la respuesta será inmediata: “En el momento en el que veamos que puede haber una situación de mayor riesgo, tomaríamos medidas más restrictivas.”

Asturias ha 'levantado la mano' en los últimos días tras varias semanas con restricciones. Así, el Gobierno regional ha permitido la reapertura de la hostelería y los centros comerciales con limitaciones y ha suprimido los cierres perimetrales que afectaban a las tres ciudades más pobladas de la comunidad y al Valle del Nalón.

"El COVID no es una gripe"

Aunque las restricciones han generado mucha polémica en el Principado, hay quienes las apoyan e, incluso, piden endurecerlas de cara a las fiestas navideñas. Es el caso de María Inés. Vive en Gijón y ha superado el coronavirus: "Yo que lo pasé, te puedo asegurar que no es una gripe, estuve muy jodida, estuve casi dos meses encerrada en casa, con fiebre y vómitos, fatal. Y me parecen muy bien todas las restricciones. Espero que la gente tenga un poco de cabeza, no haga lo que no tienen que hacer y luego, en enero, estemos todos encerrados", ha dicho.