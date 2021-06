"Maté a Iván para salvar a mi novia, la amaba", declara el autor del crimen de la Felguera

El acusado delasesinato de Iván Castro, de 31 años, cuyo cadáver fue hallado en un garaje en La Felguera (Asturias) en 2017, ha reconocido este martes ante el jurado que disparó a la víctima inducido por la acusada y novia de la víctima porque quería defenderla de la "relación tóxica de maltrato" que ésta le había relatado y "para salvarla porque la amaba".



Sin embargo, la joven ha negado cualquier relación con el asesinato y ha dicho que solo es "culpable de haberle encubierto".



La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido este martes la primera sesión del juicio por este crimen con el interrogatorio a los dos acusados del crimen, Nelson D.A., de 45 años, y Marta R., de 32, quienes afrontan sendas peticiones de 27 años de prisión por parte de la Fiscalía y de las dos acusaciones particulares por sendos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.



Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017 cuando, según relata la Fiscalía, M.R. se ganó la confianza de N.D.A, y le transmitió la necesidad de matar a su novio aduciendo que éste la maltrataba y asegurando que su vida estaría en peligro si se enteraba de la relación sentimental paralela que mantenía con él.



Según la versión de las acusaciones, Marta.R. y Nelson. D.A. decidieron ejecutar su plan, de forma que el procesado se dirigió al garaje en el que la víctima guardaba su coche y aprovechó que el joven abría la puerta para acceder a su interior y allí le disparó hasta en tres ocasiones.



En la primera sesión del juicio, Nelson D.A. ha relatado que la acusada decía que su novio la maltrataba, le había mostrado una bala con la que supuestamente éste la había amenazado y le había manifestado que, si la víctima no estuviera, él podría casarse con ella.



El acusado ha dicho que se puso histérico porque ella se lo decía llorando y decidió ayudarla en su plan para matar a Iván Castro, por lo que la acompañó a La Felguera, donde le enseñó una foto de éste, le dio su número de teléfono y le dijo que le iba a mostrar cuál era el portal y la cochera de su edificio y le entregó una llave para que pudiera hacerlo "en el garaje y un día que hubiera poca gente".



Según ha relatado, el 6 de diciembre de 2017 intentó llevar a cabo el plan, pero se frustró al no encontrar a Iván Castro y entonces Marta "reaccionó bastante mal" porque le dijo que no iban a tener más oportunidades como esa, pero ha admitido que él lo intentó al día siguiente cuando ella le avisó de que la víctima acababa de salir para lavar el coche.



Cuando Iván Castro regresó, entró en el garaje y el acusado le dijo que su pareja le había rayado el coche haciendo una maniobra.



Castro revisó el vehículo y le dijo que no veía nada pero como, según la versión del acusado, a él no le había dado tiempo a sacar el arma que llevaba oculta en la chaqueta le pidió a la víctima que mirara bien y cuando ésta se agachó, él sacó el arma y le disparó.



“Estaba trastornado perdido, no sé dónde pegó, aunque me dijeron después que fue en la cabeza, porque sólo quería ver a Iván, dispararle y marchar, y mentí a la Policía porque solo quería culparme yo", ha manifestado.



El abogado defensor de Nelson D.A. interesa diez años de cárcel por un delito de asesinato con la eximente de trastorno mental y atenuantes de confesión y colaboración con la justicia y ha dicho que su defendido actuó presionado y bajo un estado de obcecación por el amor que sentía por la acusada.



Según ha resaltado, el acusado se ha mostrado arrepentido hasta el extremo de que desde la cárcel pidió perdón por carta a la madre y el hermano gemelo de la víctima, a los que ofreció sus bienes para la venta, entre ellas varias viviendas y plazas de garaje.



La acusada, que sólo ha contestado a su abogado defensor, que solicita la libre absolución, ha negado cualquier vinculación con el asesinato y ha sostenido que Nelson D.A. le dijo que iba a ir a La Felguera a decirle a Iván Castro que mantenía una relación con ella.



Posteriormente, le comentó que las "cosas se habían torcido" y que le había matado en un enfrentamiento, según su versión.



La defensa de Marta R., Sergio Herrero, ha incidido en que Iván Castro la maltrataba y tenía una orden de alejamiento de ella y ha relatado episodios de amenazas y mensajes que le había enviado donde le advertía que le iba "a romper la cara".



Las acusaciones inciden en que, después del crimen, ambos acusados comenzaron a convivir en la capital del Principado, hasta que fueron detenidos diez meses después. EFE