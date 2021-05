Marta Ríos (Directora general de adidas iberia): trabajamos ya en una zapatilla deportiva reciclable al 100%

Marta Ríos hizo un repaso a su trayectoria profesional desde sus inicios en la empresa que tiene su sede central española en Zaragoza hasta su traslado a Australia para asumir la dirección de marketing de adidas en al área del Pacífico. Lleva ya 25 años trabajando en la empresa que tiene su sede central mundial en Alemania y reconoce que de los cambios se sale más reforzada y que cuando sales de tu "zona de confort" es cuando de verdad creces. "Cuando te pegan un meneo como me pegaron a mí cuando me marché a Australia es cuando de verdad creces. Porque no dejas de aprender y absorver cosas", afirma la directora general de adidas Iberia.

LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR Y LAS VENTAS

La pandemia generada por el vírus Covid-19 ha sido otro de los temas abordados por Marta Ríos en la webinar organizada por Caja Rural de Asturias y moderada por el periodista Arturo Tellez. Afirma Marta Ríos que ha generado un cambio de mentalidad en las personas "tras el vírus Covid-19 hemos visto que es muy importante cuidar la salud. Y en ese sentido el deporte es una actividad clave para mejorar la calidad de vida y cuidar nuestra salud". El confinamiento ha hecho que la sociedad valore mucho más el disfrute de los espacios abiertos y la práctica de todo tipo de actividad deportiva; senderismo, caminar, correr, andar en bicicleta. Y eso dice que se está notando en las ventas de ropa deportiva de la marca y en los hábitos saludables de las personas.

El vírus Covid-19 ha tenido otra influencia, en el campo de las ventas y el comercio "on line". Según la directora de marketing de adidas para España y Portugal la previsión es que "de aquí hasta el año 2025 las venta por plataformas digitales e internet crezca hasta el 50%".

NOS GUSTARÍA VOLVER A VESTIR AL R. SPORTING DE GIJÓN

Marta Ríos no eludió ninguna de las preguntas que se le palntearon en la webinar de Caja Rural de Asturias. Una de ellas, planteada desde COPE Gijón, abordó el futuro reencuentro del Sporting y la marca adidas en un contrato para la ropa deportiva del equipo titular de Mareo. La directora general de adidas en España y Portugal afirmó que "ojalá, ojalá. Nosotros estamos siempre explorando el mercado y viendo que clubes pueden quedar libres, que clubes nos pueden llamar o puden estar interesados y evidentemente estamos abiertos a un club como el Sporting".

CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE DE LOS MATERIALES

La marca adidas está inmersa en un proceso de respeto y cuidado al medio ambiente. En este sentido, Marta Ríos afirmó que la empresa ya ha creado una zapatilla que es reciclable al 100%. "acabamos de lanzar una zapatilla de correr que es totalmente reciclable. Tu compras la zapatilla y tiene un código QR en la lengueta y cuando ya la has usado hasta desgastarla totalmente escaneas el código QR, la devuelves a adidas, nosotros la trituramos y todo es aprovechable para elaborar un nuevo producto".