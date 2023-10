Los vecinos de la zona oeste de Gijón, hartos por la contaminación: "Nos tendremos que marchar"

Más de un centenar de vecinos de la zona oeste de Gijón se han plantado, este viernes, en Oviedo, para presentar más de 15.000 firmas contra la instalación de una planta de pirólisis en El Musel. Entre los vecinos, ha estado Dolores, con la que hemos hablado en COPE.

Lleva 50 años viviendo en el barrio de La Calzada, pero "estoy pensando en marcharme", dice resignada: "Mi hijo me dice que me busque otro sitio donde vivir porque, con esta contaminación, no se puede estar", ha contado.

Su día a día se resume en "una suciedad tremenda, las ventanas, los suelos... Y las plantas, que están negras, tengo que meter los geranios en la lucha para limpiarlos, es horroroso", asegura Dolores. Lamenta, además, que "la situación va a peor y se hace insoportable desde el punto de vista de la suciedad y también del ánimo, porque nadie cambia nada, nadie pone remedio ni nos escuchan".

"Que Barbón nos escuche"

Precisamente, con ese objetivo se han plantado los vecinos frente al edificio administrativo del Gobierno del Principado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Manuel Cañete, ha asegurado, en COPE, que "queremos que nos escuche Barbón, el presidente del Principado, que es el que nos tiene que escuchar y ahí quedaron las firmas para su conocimiento".

Denuncia, además, que el Principado debe tener en cuenta "dónde y en qué circunstancias" se permite la instalación de esta planta porque, según Cañete, "Gijón es una de las ciudades europeas marcas en rojo por la contaminación" y "nos vamos a convertir en el almacén de plásricos de todo el mundo porque estamos hablando de más de 200.000 toneladas al año, cuando aquí se generan 7.000 toneladas de plástico".

Vídeo