Los vecinos de Moreda tras expulsar a los jóvenes conflictivos: "Que no vuelvan"

Apenas 48 horas después del grave altercado que enfrentó a los vecinos de Moreda con un grupo de jóvenes conflictivos que se había asentado en el pueblo, esta pequeña localidad del concejo de Aller, en Asturias, recupera la tranquilidad.

Los jóvenes, cuatro chicos y una chica, todos españoles y todos mayores de edad, junto con un bebe de pocos meses, han abandonado el pueblo y los vecinos respiran aliviados. Sólo tienen clara una cosa, no quieren que vuelvan.

"No, no, por supuesto que no", nos cuenta Carmen Bayón, recalcando que "no es que ocupen una casa, es que se metían con todo el mundo, eran violentos y eso aquí, en este pueblo que es muy tranquilo, no lo queremos".

Los jovenes habían llegado al pueblo hace unas tres semanas y se alojaban en casa de otro joven, que es el que tenía concedida la vivienda, un piso del Principado, que lo había tutelado cuando era menor. Con él nunca hubo problemas, todo empezó cuando llegaron sus amigos.

"Empezaron a salir por la calle y empezaron a meterse con la gente", nos explica Carmen, cuyo establecimiento está a pocos metros. "A un chico le tiraron un vaso en la cabeza que le hicieron una brecha y tuvieron que ponerle puntos", nos cuenta, destacando que "no hacía falta ni que hablaras con ellos. En un supermercado también robaron y se enfrentaron a la gerente... o sea, muy violentos".

Tras semanas de enfrentamientos, el sábado estalló todo. Varios chicos del pueblo "se reunieron y les hicieron frente", según nos cuenta Carmen, recordando que esa noche había fiesta, la verbena de la Montera Picona. El enfrentamiento comenzó antes, por la tarde, destaca, porque "si llega a ser por la noche, con todos bebidos, lo que pudiera haber pasado".

El enfrentamiento comenzó en torno a las siete y, en un primer momento, los jovenes "se pusieron chuletas", según Carmen, mientras "la gente se puso en contra de ellos, incluso la gente por las ventanas llamándoles para que marcharan del pueblo".

En pocos minutos, la Guardia Civil y la Policía Local se presentaron en el lugar del incidente, interviniendo para evitar que la pelea llegará a más. A la vista de la situación, los jóvenes decidieron abandonar el pueblo y fueron escoltados a hasta Mieres, donde los agentes les dejaron en total libertad.

Son mayores de edad y no había razón para ninguna medida más, nos aseguran. El bebé es hijo suyo y, según nos confirman, no presentaba signos de desatención, por lo que no se ha pedido la intervención de los Servicios Sociales.