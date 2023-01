Los usuarios denuncian la falta de pediatras en La Lila

El Centro de Salud de La Lila, uno de los más importantes de Oviedo, está sin pediatras. Eso es lo que denuncian unos padres que este martes mañana intentaron conseguir una cita para su hijo.

El pequeño, un bebé de sólo 4 meses, empezó a respirar mal el domingo y acudieron con él al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde les atendieron rápidamente y diagnosticaron una bronquiolitis. En el hospital, aseguran, todo el personal se portó estupendamente y, tras realizar el diagnóstico y los primeros cuidados, los enviaron a casa, indicándoles que el martes lo llevaran a su pediatra para continuar el seguimiento de la enfermedad. Sin embargo, cuando el padre acudió este martes al centro de la Lila para conseguir una cita, se encontró con que no había ningún pediatra que pudiera atender a su hijo.

"La chica que está allí le dijo que no había ningún pediatra, que lo llevásemos al HUCA", explicaba en COPE la madre del pequeño, Beatriz Bejega, que no entiende cómo es posible que les remitan al hospital para una revisión, "me parece que es colapsar las urgencias sin motivo".

Beatriz explicaba en COPE que la pediatra de su hijo está de baja y ya la última vez que acudieron a consulta fue atendido por otro, pero en esta ocasión el problema era que no había ninguno. "Nos dijeron que no había y que no podía darnos una solución", asegura, sin entender cómo es posible que unos de los Centros de Salud más grandes y concurridos de la capital asturiana pueda quedarse sin un médico para atender a la población infantil.

La familia también ha hecho pública su queja a traves de sus redes sociales, preguntándose si ésta es "la Sanidad de la que presume en Asturias". "Mucha historia con que la Sanidad en Madrid es lo peor", se lamenta Beatriz, "pero yo lo que viví hoy aquí no me parece normal".

@AdrianBarbon@lanuevaespana@elcomerciodigit@astursalud Les voy a contar la triste historia de mi hijo. Un bebé de 4 meses. El domingo empieza a respirar mal y acudimos con él al HUCA. Ninguna queja, 20 minutos de espera y todo el personal se portó estupendamente. (1) — David Gutiérrez (@G86David) January 3, 2023