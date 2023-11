Los últimos de la rampa de Pajares

Tras 139 años en servicio, los trenes dejarán entre Asturias y la meseta dejarán de circular por la rampa de Pajares desde este jueves. Sólo unas horas antes de la inauguración de la nueva Variante, nos hemos acercado para charlar con algunos de los últimos pasajeros que circularán por el viejo trazado.

Algunos ni lo sabían, como unas enfermeras cordobesas que, tras acudir a unas jornadas de trabajo, regresaban a su tierra. "Nos acabamos de enterar de que vamos a ser de las últimas", nos cuentan, apuntando con humor que "ya formamos parte de la historia".

Otros, como Juana, todavía duda que la Variante de Pajares esté realmente finalizada. "Yo todavía no me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo", asegura, preguntando con ironía si "¿van a ir por el túnel?, ¿caben ya los trenes?¿lo midieron bien?, en alusión al escándalo de los trenes de cercanías que no cabían por los túneles.

También había casos como el de Mara, una joven asturiana que se dirigía a Madrid para visitar a unos amigos y se dio cuenta tarde de que a partir del jueves viaje era mucho más corto. "Me parece fatal" nos confesaba, aunque ya piensa en aprovechar la nueva Variante. "Yo era mucho de coger Alsa, porque los precios no compensaban la diferencia de tiempo, pero ahora creo que sí, que me va a compensar", asegura.

Y también encontramos viajeros como Ricardo, que sólo cogía el tren para despedirse de la vieja rampa de Pajares. "Es un tema sentimental", nos confesaba, "hoy es el último día y hemos aprovechado para hacer este viaje. Ir a León, darnos un paseo y volver".

Ricardo es de los que defiende que se mantenga operativo el viejo trazado. "Creo que es una buena idea", asegura, recordando que, "no solamente es un patrimonio de Asturias, un patrimonio de ingeniería, un patrimonio cultural, sino que, además, yo creo que tener una vía de repuesto siempre es interesante. Ahora está el túnel de San Gotardo cortado por un accidente y se está utilizando el antiguo trazado".

Defiende la continuidad de la vieja rampa, aunque reconoce que la Variante "va a cambiar la vida de los asturianos y va a traer progreso. Va a traer muchas mejoras, en todos los sentidos".