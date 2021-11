Los trabajadores de Alu Ibérica vuelven a tomar la calle

Los trabajadores de Alu Ibérica han llevado este lunes sus protestas hasta Oviedo. Tres años después de la gran marcha celebrada en Avilés para salvar la entonces Alcoa, centenares de personas se han concentrado ante la Delegación de Gobierno en Asturias para discurrir luego en manifestación hasta la sede de la Presidencia del Principado.

El presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, acompañado de los secretarios generales de las federaciones de industria de CCOO y UGT, ha entregado a la delegada del gobierno, Delia Losa, una carta en la que reclaman que la ministra de industria vuelva a Asturias y aclare su futuro. Que concrete quienes son esos inversores interesados en la planta de los que les habló hace cuatro meses y de los que nunca más han sabido nada.

"No es serio que, después de cuatro meses, no sepamos quiénes son", asegura De la Uz. "Estamos en un impasse que nos podemos permitir", recalca, "estamos en un pre concurso de acreedores, probablemente vayamos a un concurso, y no puede volver a pasar lo que ocurrió hace cuatro años".

Tras la concentración en la plaza de España, los trabajadores se han desplazado en manifestación hasta la presidencia del Principado, para exigir a Adrián Barbón que se ponga al frente de las reclamaciones. Desde el gobierno asturiano, el consejero de Industria ha vuelto a trasladar su solidaridad con los trabajadores, aunque poco más. Enrique Fernández asegura que hay inversores interesados en la planta avilesina, y que no da más detalles porque no puede.

"Entienda que no puedo coger de la oreja a un inversor para obligarle a hacerse con la planta de Avilés", asegura el consejero que, no obstante, insiste en que "estamos atendiendo ese interés que puede haber y de los inversores que puedan venir buscaremos el que ofrezca un proyecto más solvente."

En tanto se concretan esas posibles inversiones, según Fernández, el Principado está intentando agilizar los trámites para que los 240 trabajadores de Alu Ibérica puedan acogerse a un ERTE que les permita, al menos, garantizar unos ingresos durante la espera.