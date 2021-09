Los niños afganos refugiados en Asturias ya están escolarizados

La delegada del Gobierno, Delia Losa, ha explicado este martes que los 96 refugiados afganos que han llegado a Asturias, de los que 39 son menores, se encuentran acogidos en varios centros y viviendas de las organizaciones Cruz Roja y Accem ubicados fundamentalmente en Oviedo, Avilés y Gijón. Ha destacado además que los menores ya están siendo escolarizados de manera inmediata.

"Las personas están bien, están en una primera fase de adaptación, aún están casi estado de shock por lo que acaban de vivir con circunstancias dramáticas. Están muy agradecidos, pero tratando de asumir el drama en el que se encuentran. Ahora se está tratando de que conseguir que acaben sintiéndose en su casa, acogidos por toda la comunidad asturiana", ha dicho Losa.

Ha indicado que en una segunda fase se estudiará y se les escuchará para conocer su opinión ver las oportunidades laborales que puedan tener, o la posibilidad de trasladarse a otras comunidades si se considerase más conveniente.

La Delegada del Gobierno ha indicado que estos refugiados pertenecen a familias que "tenían cierto nivel profesional en Afganistán", por lo que en el caso de los niños muchos ya conocen el inglés. No obstante ha indicado que existen traductores para facilitar la labor de escolarización de los menores y también un equipo de psicólogos que trabaja con ellos.

Losa hacía estas declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de Cruz Roja y Accem, las dos ONGs que acogen en Asturias a los refugiados afganos trasladados por el Gobierno de España. A estas entidades les ha agradecido la "excepcional" labor que están desarrollando haciendo de "puente entre la Administración las necesidades de los acogidos".

Asturias colabora de este modo con un programa estatal, aunque inicialmente no se espera que lleguen más refugiados al Principado. Losa también ha destacado que actualmente el Estado tiene suficientes recursos para ayudar a los refugiados llegados al país y no se requiere la ayuda privada o a nivel particular.