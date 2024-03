Los motivos por los que un médico de Asturias sigue pasando consulta a los 71 años: "¿Y por qué no?"

Si la experiencia es un grado, la que acumula el doctor Manuel Amadeo Fernández Barrial da para hacer una tesis. A sus 71 años sigue pasando consulta en el Centro de Salud de Blimea al que llegó en 1942. En los 42 años de ejercicio de la medicina en ese concejo ha podido atender a tres generaciones distintas. "Tengo padres, hijos y abuelos entre mis pacientes y una relación muy familiar", según ha contado en COPE.

El doctor Fernández Barrial podría haber colgado ya su bata y disfrutar de la jubilación. Sin embargo, no lo ha hecho. "Me gusta mi profesión, físicamente me encuentro bien y hacen falta médicos", argumenta este profesional de la Atención Primaria que quiere hacer de "puente" entre los facultativos recién graduados y los veteranos. "Si te gusta tu trabajo, te encuentras bien y puedes ayudas, por qué no voy a seguir", se pregunta este médico de Blimea.





Hacen falta médicos

En 2024 alcanzarán la edad de jubilación 132 facultativos en Asturias. De ellos, 74 son médicos de familia, 4 pediatras de Atención Primaria y 54 especialistas en diferentes hospitales. Todos ellos tendrán la posibilidad seguir trabajando y sumar el 70 ciento de su pensión al mismo tiempo. Es un estímulo económico para suplir la falta de facultativos y al que ya se han acogido 130 profesionales.

Al doctor Fernández Barrial la medida le permite seguir en contacto directo con los pacientes, pero reconoce que no se han hecho bien las cosas. "Los médicos no salen como churros, son muchos años de estudio y, si no se hace una proyección con diez años de antelación, pasa lo que está pasando".

¿Hasta cuándo con la bata puesta?

El veterano médico de familia de Blimea piensa ya en el retiro. "Lo dejaré en un año o en unos meses". Será el final de una larga carrera profesional que no le inquieta dejar atrás porque "vienen médicos jóvenes muy bien preparados". Él es un entusiasta de la Atención Primaria y le duele que "nos pongan la etiqueta de que nos dedicamos a hacer papeleo, cuando la realidad es que vemos pacientes cada diez minutos y tenemos mucha cintura". Aunque le gustaría prescindir de la parte administrativa del trabajo, para dedicar todo su tiempo a los enfermos.

