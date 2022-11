Los médicos de Primaria, tan saturados en Asturias como en Madrid: "No tenemos tiempo ni para protestar"

"Somos pocos, cada vez menos, y más saturados". Es el preocupante resumen que Oscar Salinas, médico de familia y secretario general adjunto del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), hace de la situación de la Atención Primaria en Asturias.

Los problemas no son muy diferentes a los que estos días han provocado una oleada de protestas en Madrid, entonces... ¿por qué aquí no hay las mismas movilizaciones? "Puede parecer una broma", responde Oscar, "la cantidad de trabajo es tan agobiante que no tenemos tiempo ni para protestar". Una sobrecarga de trabajo que están pagando los pacientes en forma de mayor "morbilidad y mortalidad", es decir "de enfermedades sobrevenidas y de muertes que, quizá, no deberían producirse", explica.

Para Salinas, está claro que en los últimos meses existe una "sobremortalidad" no achacable a la covid y que podría tener su explicación en la falta de tiempo para atender adecuadamente a los enfermos crónicos o realizar la detección precoz del cáncer.

"No damos abasto", explica, y "no estamos prestando la atención que requieren estos pacientes". Pacientes entre los que estarían diabéticos, hipertensos, enfermos renales, de corazón o pulmón, que tienen "muy alto riesgo de desarrollar enfermedades, sobre todo, de tipo cardiovascular" y a los que no se les está realizando el seguimiento adecuado.

A ello se suma el que muchos procesos tumorales que, antes de la pandemia, se detectaban de forma precoz, ahora se descubren ya avanzados. La razón estaría, según Salinas, en la suspensión por el covid de varios programas de cribado (que estarían empezando a recuperarse) y los pacientes no acuden a la consulta hasta que, muchas veces, es demasiado tarde.

Audio Foto: Europa Press

Más conciliador se muestra Rubén Villa, presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria. Villa también denuncia que "las consultas están llenas", aunque cree que "aquí la administración nos escucha y parece que tiene ganas de hacer algo". El problema es que el tiempo apremia: "lo necesitamos ya, el sistema público de Salud se está desmoronando y si se cae la atención primaria, todo se cae".

Según Villa, en estos momentos la situación parece estabilizada, pero sigue al límite y podría complicarse en las próximas semanas. "En el momento en que (con la llegada de diciembre y las fiestas navideñas) un 30 por ciento de la plantilla coja los días, merecidos, de vacaciones, y aumente un poquitín la demanda...todo se desmorona", asegura, recalcando que ahora "la plantilla está cogida con alfileres y podemos resistir día a día".