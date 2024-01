La opinión de los médicos asturianos ante la falta de acuerdo sobre el uso de la mascarilla

Cuando llegamos al Centro de Salud Puerta de la Villa de Gijón apreciamos que el sentido común y la precaución ya se ha apoderado de los usuarios que están a la cola para solicitar una cita con su médico de familia. Más de la mitad ya llevan la mascarilla puesta, mucho antes de conocerse la decisión del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad, que finalmente acabó sin acuerdo para imponer la obligación del uso de mascarillas en los Centros de Salud y Hospitales.

Entre los que ya llevan la mascarilla está el director del Centro de Salud, Antonio Fernández, que a la vez es el presidente en Asturias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Aumento de los casos de Gripe A y Covid-19

El doctor Antonio Fernández confirma que en las últimas semanas se ha apreciado un aumento de los virus gripales y de las citas para tratar patologías gripales. "Sí, estamos viendo que desde hace dos o tres semanas hay un aumento de casos de virus gripales, de Covid-19 y de otras patologías del sistema respiratorio. La serología nos indica que hay un aumento de incidencia de virus de gripe A, Covid.19 y adenovirus. En pediatría, nos indican también que hay un aumento de casos, pero no tenemos los datos exactos de la última semana", confirma el director del Centro de Salud Puerta de la Villa, en Gijón.

Sentido común y precaución

El doctor Fernández pide precaución y sentido común a las personas que estén "sanas" para que no acaben formando parte en el colectivo de afectados por los virus respiratorios. "Lo que pedimos a las personas es que utilicen la mascarilla con sentido común. Además de a los que ya estén afectados, por una patología respiratoria, pedimos a las personas que no tengan factores de riesgo y empiecen con síntomas de vías respiratorias altas que se protejan y tomen un antitérmico como medida de prevención. Otra cosa son las personas mayores o con patologías previas, para eso ya estamos los médicos de atención primaria y el colectivo profesional sanitario", aclara y ruega, Antonio Fernández, presidente de SEMERGEM Asturias.

Los usuarios apoyan el uso de la mascarilla

Mucho antes de que se conociese la resolución definitiva del Consejo Interterritorial de Salud, que acabó sin acuerdo para obligar a usar la mascarilla en centros sanitarios, los usuarios del Centro de Salud Puerta de la Villa de Gijón, ya llevaban puesta la mascarilla en el tiempo de espera para solicitar cita y en los asientos que hay frente a las salas de atención primaria. Más de la mitad de los usuarios del Centro de Salud, llevaban su mascarilla puesta y aseguraban que consideran acertado usarla en centros sanitarios. "Yo creo que después de lo que hemos pasado hay que ponerla para evitar más contagios", nos dice un joven que está esperando que le asignen médico para una lesión en la pierna. Una señora mayor ya luce su mascarilla blanca y nos invita a hacerlo. "Yo la llevo puesta y creo que lo mejor para que no contagiemos ni que nos contagien, es llevarla puesta en interiores. Yo hoy estoy un poco pachucha, tengo dolor de oídos y me la he puesto antes de salir de casa. No quiero contagiar a nadie, ni empeorar lo que tengo", afirma esta mujer de unos 70 años, que espera a que le den la cita con su médico de cabecera.