Los hospitales asturianos, "sobrecargados" a las puertas del verano

El aumento de casos COVID, la saturación de la atención primaria y las listas de espera en consultas se deja notar en los servicios de Urgencias de Asturias. En el centro sanitario de referencia de la comunidad, el HUCA, están al límite. Atienden ya a más pacientes al día que en 2019 (durante la pandemia se redujo notablemente la atención hospitalaria) y en lo que llevamos de año, ha sobrepasado los 400 pacientes diarios en Urgencias en 19 ocasiones. En todo 2019, solo sucedió en cuatro días.

Datos preocupantes, también, en el circuito habilitado para pacientes con sospecha o confirmación de COVID. En un mes, se ha doblado el número de personas que acuden por esta vía a Urgencias en el HUCA: de 32 a 60. Y con esta situación, los sanitarios llegan al verano. El presidente en Asturias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, José Antonio García, ha explicado en COPE que afrontan la etapa estival con "inquietud, porque nosotros ya no vamos a tener más recursos, porque no los hay; de momento, no hay descubiertos, pero estamos muy justos, y los que estamos trabajando, lo hacemos con mucha presión y los turnos se hacen muy difíciles".

La saturación afecta también a planta. El presidente del Sindicato Médico de Asturias, José Antonio Vidal, lo achaca a "una mala planificación que ha hecho que estemos en una situación de sobrecarga asistencial importante. La sobrecarga, además, es muy grande por los casos leves y asintomáticos de COVID, y hay casos de profesionales también contagiados. Afrontamos el verano con incertidumbre".