Los Fresnos lanza 'Going Green', su iniciativa para reducir la huella de carbono digital

En los últimos años la concienciación social sobre el reciclaje, la protección del entorno y el uso responsable de los recursos no ha parado de crecer, pero la huella de carbono digital, o lo que es lo mismo el impacto medioambiental de ciertas actividades digitales todavía pasa desapercibido y que representa el 4% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera. Se trata de un tipo de contaminación que no es posible ver y que, por tanto, no es perceptible para el usuario.

Por ello, el centro comercial Los Fresnos, en Gijón, coincidiendo con el Día Internacional del Reciclaje que se celebra este 17 de mayo, y en línea con su compromiso con la sostenibilidad, ha diseñado ‘Going Green’, un proyecto para concienciar sobre cómo incentivar el reciclaje e impacto de este tipo de residuos. Así, a través de la difusión de sencillas medidas, muy fácilmente implementables a nivel usuario, pues solo requiere contar con un dispositivo móvil.

Entre los mensajes que se han elaborado se incluyen pequeños tips como mantener activas únicamente las notificaciones de aplicaciones necesarias, eliminar correos no deseados y apps que no se utilizan y, guardar en la nube solo los archivos imprescindibles; y también información sobre las reducciones de emisiones que se conseguirían aplicando estas acciones concretas. A modo de ejemplo, solo eliminar 30 correos electrónicos del buzón implica un ahorro de hasta 222W, casi el equivalente a una bombilla de bajo consumo encendida durante todo un día. Del mismo modo, optimizar el uso del correo electrónico y enviar archivos en formato comprimido puede suponer retorno anual al planeta la cantidad equivalente de retirar de la circulación 3.334 vehículos.

Nuevos proveedores de ‘hosting verde’

Por otro lado, el centro comercial Los Fresnos se ha comprometido a trabajar con proveedores de hosting verde, es decir, compañías que para prestar este tipo de servicios digitales utilizan únicamente energías 100% limpias y, además, compensan todas aquellas otras emisiones que pueda suponer su actividad con acciones como plantaciones de árboles.

Para Mary Paz Álvarez, gerente del centro comercial Los Fresnos, estas acciones suponen “seguir expandiendo nuestra política de sostenibilidad también al ámbito digital, algo pionero y que creemos que puede ser de mucha utilidad para concienciar sobre este tipo de reciclaje. Además, con esta campaña también queremos promover un uso racional de las nuevas tecnologías –especialmente entre los más jóvenes- , prácticas que deben convivir siempre con momentos de desconexión y actividades deportivas”.