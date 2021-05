Los diputados que intervengan en asturiano tendrán que aclarar las dudas en castellano

La Mesa del Parlamento ha acordado este lunes que los diputados que aleguen que no han entendido algo de una intervención en asturiano podrán recibir las aclaraciones necesarias, siempre al término de la alocución para evitar interrupciones y cuando no se haya facilitado una copia en castellano.



La propuesta del presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, ha salido adelante con el voto a favor de los dos representantes en la Mesa del PSOE y el de IU, la abstención del de Ciudadanos y el rechazo del diputado del PP.



El acuerdo recoge que, para que sean tenidas en cuenta, "las dificultades de comprensión deben ponerse de manifiesto expresamente por quien aduzca experimentarlas, sin que quepa, pues, suponerlas con carácter general".



Además, dicha alegación deberá realizarse siempre al término de la intervención "con el fin de evitar interrupciones y para una mejor valoración de la situación".



Sin que quepa la posibilidad de impedir el uso del asturiano y siempre que no se haya facilitado una intervención por escrito en castellano, se habilitará "el tiempo que se estime adecuado para que el orador efectúe en castellano las aclaraciones que sean precisas para el entendimiento de la intervención".



El acuerdo precisa que será el presidente del parlamento o el de cada comisión, "en el ejercicio de su función de dirección de los debates y velando por la buena marcha de las deliberaciones", el que valorará cada situación para valorar si proceden las aclaraciones.



Marcos Líndez ha defendido durante la reunión de la Mesa del parlamento autonómico la necesidad de "mantener una convivencia lingüística pacífica en la Junta General".



La Mesa ha fijado este criterio después de que los grupos no consiguieran alcanzar un acuerdo en la Junta de Portavoces celebrada el pasado miércoles, cuando se había analizado la posibilidad de que, si un diputado alegaba no haber entendido una intervención en asturiano, el compareciente o el parlamentario que la hiciera debería entregar una copia escrita en castellano o repetir su discurso en este último idioma utilizando el mismo tiempo que el empleado en su primera alocución.



El debate en torno a esta cuestión surgió después de que Vox adujera en diversas ocasiones no entender algunas de las intervenciones realizadas en asturiano, que no tiene carácter oficial en el Principado, y llevó al Constitucional la reforma del Reglamento que amplió el derecho a usarlo en la Cámara a cualquier compareciente y no limitarlo sólo a los diputados como hasta entonces.



El Constitucional desestimó el recurso de Vox al considerar que dicho precepto no regulaba su cooficialidad, sino que únicamente reconocía determinados efectos en el seno del parlamento y que la imposibilidad de ejercer las funciones por los diputados que adujeran no entender el asturiano se salvaba al atribuir a la Mesa la potestad de adoptar las medidas oportunas para que su desconocimiento no suponga un obstáculo para ejercerlas.



Vox ha reclamado este lunes a la Mesa de la cámara que Podemos traslade una traducción en castellano de dos intervenciones que la formación morada tiene previsto hacer en asturiano en el pleno de esta semana y ha advertido de que, en caso contrario, "se reserva el ejercicio de las acciones legales" que le amparan.



Por su parte, el diputado de Podemos Rafael Palacios, quien ha negado que en la Junta General haya un problema de comprensión del asturiano, ha acusado a Vox de buscar un "conflicto" para "dividir y enfrentar" a la sociedad en "un intento de boicotear el proceso de normalización lingüística y un ataque a las instituciones democráticas".



Tras ello, la diputada de Vox Sara Rouco ha incidido en que han sido los tribunales los que han dictaminado "cómo tienen que ser las cosas en el parlamento asturiano" y ha considerado que la reacción "populista y demagógica" de Podemos "deja a las claras su talanet desintegrados y supremacista".



El parlamentario del PP Pablo Álvarez-Pire, tras considerar que el debate en torno al uso del asturiano es "absolutamente artificial" y está "promovido por las posiciones más radicales", ha considerado que la propuesta que ha salido adelante con los votos del PSOE y de IU "no solo no soluciona el problema sino que en ocasiones puede generar una arbitrariedad que no beneficia ni mucho menos a la institución". EFE



Desde Ciudadanos, la portavoz parlamentaria, Susana Fernández ha afirmado que la propuesta era "demasiado abierta y poco concreta" y deja al parlamento "ante un nuevo escenario de discrecionalidad en el que el presidente de la cámara o en sus caso de las comisiones decidirá en cada momento, lo que considere oportuno", a la vez que ha lamentado que "la pinza PSOE-IU" haya ha impedido llegar a "un acuerdo amplio". EFE