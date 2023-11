Quien más quien menos, todo el mundo lleva una papeleta o un décimo de Navidad. La excepción, en la encuesta planteada por COPE en Gijón, la representa Lorena, una trabajadora de una tienda de telefonía móvil que amablemente nos confiesa que "no, ni en euro. No juego nada. Mi familia sí que ha comprado décimos y papeletas, pero yo no me he gastado ni un euro, y no pienso hacerlo"

La mayoría juega un décimo o dos

Lorena es la excepción que confirma la regla y la antítesis con Ramón, el de Rioturbio que entre él y unos cuantos colegas lleva gastados "más de 400 euros. Porque ahora mismo tengo 20 décimos y entre papeletas y participaciones puede que juegue algo más de 100 euros", afirma Ramón, mientras saca el ticket de la ORA en la calle Uría. Al lado va su colega de curro, con el que juega unos cuantos décimos que esperan que les dejen una buena cantidad el 22 de diciembre.

La esperanza de que toque

A las puertas de una administración de Lotería, nos encontramos a varias señoras que aceptan amablemente atender las preguntas de COPE y nos hablan de sus intenciones para el Sorteo Extraordinario de Navidad. Están cambiando los boletos de la Bonoloto y ya piensan en la lotería de Navidad. En el caso de Julia, su familia juega mucho, pero ella no tanto. "Tengo un par de décimos y alguna papeleta. Mi marido su que juega y en su familia sin muy jugones, a veces compran más de 10 décimos. Espero que nos toque algo", nos comenta con una sonrisa de esperanza y un gesto con la mano que hace referencia el dinero o "les perres", como decimos en Asturias.

La "papeletina" también toca

No hay que despreciar los ofrecimientos de los clubes deportivos y los colegios, con esas papeletas de 3 y 5 euros; hay mucho dinero en juego. Si no que se lo digan a los vecinos de Mieres que el año pasado, gracias a las participaciones del Club Atletismo Mieres, repartieron miles de euros entre los vecinos de la zona y por toda Asturias. En la factoría de Veriña-Arcelor Gijón, había un trabajador que su hijo corría en el Club Atletismo de Mieres y repartió entre sus compañeros de trabajo, una pequeña parte de los 148 millones de euros que regaron Mieres y alrededores, gracias a la "papeletina" del Club Atletismo Mieres.

La Administración N.º 3 de Moreda había vendido 370 décimos de aquel número tan poco atractivo: un 05.490, que al final regó de millones la zona del Caudal y muchos puntos del Principado de Asturias.

















