El Salón de Recepciones se llenó de niños y niñas, alumnos de 2º de Primaria del Colegio Público Begoña de Gijón. Y se llenó de preguntas, cuando a la alcaldesa, Carmen Moriyón, se le ocurrió decir que aprovechasen la oportunidad para preguntar todo lo que quisieran saber sobre lo que era un Ayuntamiento y conocer su funcionamiento interno.

Tras unos segundos de dudas y presunta timidez, empezó la lluvia de preguntas a la alcaldesa y peticiones para el concejal de Educación, Jorge Pañeda, que acompañaba a la alcaldesa en la recepción de los niños y niñas de 2º de Primaria del Colegio Begoña.

La limusina de la alcaldesa

Había muchas preguntas, pero varias tuvieron un objetivo común: saber si la alcaldesa de Gijón tenía limusina para trasladarse desde su casa a la Plaza Mayor. La alcaldesa les dijo "que no, que venía en coche al Ayuntamiento porque vivía lejos, pero que no era una limusina. Era un coche oficial". Automáticamente, le preguntaron a Carmen Moriyón, que si vivía en un palacio. La alcaldesa tuvo que contener la risa y responder que no. Que vivía en una casa, y que como todos los concejales iba y venía todos los días a trabajar. Porque la siguiente "ocurrencia" de los pequeños de 7 años fue saber si había camas en el Ayuntamiento de Gijón para que se pudiesen quedar a dormir los concejales y la alcaldesa. Carmen Moriyón, les aclaró que no.

Carmen Moriyón, rodeada de alumnos del Colegio Público Begoña, recibe un obsequio tras atender a sus preguntas





Preguntas y exigencias al concejal de Educación

Después de someter a un peculiar "tercer grado" a la alcaldesa, el siguiente objetivo de los niños y niñas del Colegio Begoña, fue Jorge Pañeda, el responsable de la concejalía de Educación. Le pidieron bancos para el patio "porque cuando salían al recreo tenían que sentarse en el suelo". Se quejaron del estado del techo del pabellón polideportivo, y alguno le pidió hasta hierba artificial para el suelo del patio, ya que así no se hacía tanto daño cuando se caía.

Los alumnos del Colegio Público Begoña ocuparon los escaños del Salón de Recepciones del Ayuntamiento





En el Salón de Plenos

Después de la rueda de prensa en el Salón de Recepciones, tocó visitar el Salón de Plenos y la niña que se sentó en la presidencia del salón, en el lugar que ocupa la alcaldesa, fue María. A sus 7 años tiene claro lo que quiere ser de mayor. "Quiero ser alcaldesa", contestó rápidamente. A continuación le preguntamos qué quería estudiar de mayor, y tras unos segundos de duda, salió la respuesta: "Quiero ser actriz", respondía María, a la salida del Ayuntamiento, junto a sus compañeros de clase, mientras comentaban las anécdotas de una jornada muy especial, en la que conocieron los entresijos del gobierno municipal de su ciudad.