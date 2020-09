Las hortalizas que se pueden sembrar en Asturias durante el otoño

Llega el otoño y no sólo en el campo se puede aprovechar la estación para plantar hortalizas de temporada, también en las ciudades proliferan los invernaderos y ya son muchos los vecinos que se lanzan a esta actividad, bien por entretenimiento o bien para disponer de frutas y verduras frescas y de cosecha propia. Pero ¿cuales son las mejores hortalizas para sembrar durante el otoño en Asturias?. Además de hortalizas como acelgas y berzas que se pueden cultivar durante todo el año, hay una gran variedad de verduras propias de esta época. Las zanahorias, por ejemplo, son otro de los alimentos que se pueden sembrar durante todo el año, aunque hay que tener en cuenta las heladas para no echar las semillas a perder. La patata es uno de los tubérculos más duros y que se puede cultivar durante esta época. La calabaza es propia del otoño, al igual que las habas. Es típico escuchar "les fabes de mayo", aunque su siembra es mejor llevarla a cabo en noviembre. Hay una gran variedad de coles que también se cultivan en estas fechas, como las coles de bruselas, la coliflor, el brócoli, la col lombarda, el repollo, la col verde rizada o la col china, por hacer referencia a las más conocidas en España. Hay además otros muchos cultivos propios de esta estación otoñal como la cebolla, las espinacas, los guisantes, el nabo, los puerros, el rábano o la remolacha. También hay otros cultivos menos conocidos como la chirivía; una hortaliza que tiene raiz, parecida a la zanahoria, aunque no es muy habitual encontrarlas en los mercados. Para proteger estas siembras, y con la llegada del frío, una buen opción, como apuntábamos, son los invernaderos. Además pueden acoger cultivos intensivos, de varias hortalizas y verduras, siembre que se respete el terreno, porque por ejemplo, no es aconsejable cultivar habas con ajos y guisantes. En todo caso, es un buen momento para programar cultivos y pensar en llenar la despensa.