Las claves para escanciar la sidra correctamente, según el pentacampeón Salvador Ondó

"El escanciado tradicional de la sidra no va a desaparecer". Así de contundente se ha mostrado en COPE el pentacampeón del Concurso Oficial de Escanciadores de Asturias, Salvador Ondó, que busca la perfección cada vez que sirve un culete. Su vinculación con la bebida autóctona asturiana empezó siendo muy joven. Llegó a Asturias desde Guinea Ecuatorial cuando era un niño y estuvo afincado en Laviana donde llegó a regentar su propio negocio. Ahora trabaja en una de las sidrerías que Tierra Astur tiene en Oviedo donde ofrece formación a otros camareros y también a todo aquella persona, que por el motivo que sea, esté interesada en aprender a escanciar.

NORMAS BÁSICAS

La regla principal que marca Ondó a sus alumnos es "agarrar bien la botella". Aunque a simple vista parece algo sencillo, "es lo que más cuesta", según ha explicado en COPE este maestro de escanciadores que también considera fundamental "estirar bien el brazo, que la muñeca esté alta y ver cómo cae la sidra en el vaso". A partir de ahí, hay que depurar la técnica para que el chorro caiga continuo y en el borde del vaso sin lesionarte la muñeca. "Es difícil, pero puedes conseguirlo en tres semanas", asegura.

La formación no es lo más complicado. Lo verdaderamente dífícil es que los camareros que aprenden a escanciar la sidra se queden en las sidrerías. "Unos aprenden y se van, otros no están por la labor de trabajar", explica Ondó que reconoce que ser escanciador conlleva un "trabajo extra" que no conlleva servir cafés o vinos porque la sidra exige "servirla de forma correcta desde que abres la botella hasta que se termina".

¿PELIGRA EL ESCANCIADO?

Pese a las dificultades que tiene el sector hostelero para encontrar profesionales, Ondó se muestra convencido de que el escanciado de sidra no va a desaparecer mientras existan formadores. "No se puede perder algo que sólo existe en Asturias y que es tan nuestro". En ese sentido, reclama a los ayuntamientos asturianos "que se impliquen" para mantener la tradición.