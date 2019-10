Ismael Huerta: No hay alerta por sarampión en Asturias

Más de 300 especialistas se darán cita entre el 3 y el 5 de octubre en el X Congreso Nacional de Vacunología, que se celebrará en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo.

Bajo el lema “Más allá del vial”, este encuentro está considerado como uno de los más importantes de la especialidad, debido al importante nivel científico-técnico de los participantes y los temas a tratar. A lo largo de estas tres jornadas, los expertos abordarán asuntos como los procesos de fabricación de las vacunas, los controles de calidad o los sistemas de fármaco vigilancia. También se tratarán aspectos como los principales riesgos en el uso de las terapias biológicas o el análisis sobre el futuro de los calendarios de vacunación.

Respecto a la reciente recomendación de Sanidad para que los nacidos después de 1970 se vacunen del sarampión, uno de los organizadores del Congreso, el doctor Ismael Huerta, tranquilizaba a los asturianos. En el Principado ya se lleva aplicando esta medida desde 2010 y no es necesario una alarma especial: “No es una situación de alerta, no hay que ir a vacunarse”. Según Huerta, lo que recomendable es “Aprovechando cualquier contacto con el sistema sanitario no está de más comprobar el estado de vacunación y, si es necesario, vacunarse.”

Además de la parte científica, el congreso destaca por su compromiso social y medioambiental, ya que durante el mismo se evitará el uso de plásticos y los congresistas tendrán a su disposición varios puntos de reciclaje. El comité organizador también ha firmado un convenio con el Banco de Alimentos de Asturias para que los asistentes puedan realizar sus aportaciones, y otro con Unicef mediante el cual cada congresista contribuirá a la adquisición de vacunas para la ONG con su inscripción. Además, el día previo al Congreso, el 2 de octubre, se instalará un carpa en la plaza de la Escandalera donde varios especialistas atenderán cualquier duda de los ciudadanos sobre las vacunas.

En la presentación del Congreso también ha participado el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García, que ha valorado en medio millón de euros el impacto económico que este encuentro tendrá para la ciudad.