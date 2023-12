El Instituto Cervantes no avala la oficialidad del asturiano pero sí acepta dar cursos de la lengua

El Principado de Asturias acoge la reunión anual en la que se hace balance de las actividades y los trabajos realizados por el Instituto Cervantes, a lo largo del año 2023. Gijón, Avilés y Oviedo serán las sedes en las que se desarrollen las sesiones de trabajo, a puerta cerrada, de los directores de las más de 90 sedes que el Instituto Cervantes tiene repartidas por 45 países.

Inauguración en el Teatro de la Laboral

La sede de la antigua Universidad Laboral de Gijón, el edificio civil más grande que existe en España, es el escenario escogido para la inauguración oficial de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes.

La oficialidad del asturiano se decidirá democráticamente

Por el hecho de celebrarse la reunión en el Principado de Asturias, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, fue requerido por los medios de comunicación para que diese su opinión sobre la oficialidad del asturiano. García Montero dice que el Instituto no tiene nada que decir en ese debate, ya que la oficialidad "se resolverá, democráticamente, en el parlamento de Asturias y posteriormente en el parlamento español". Aclaró posteriormente Montero que "en nuestro mandato no aparece el concepto de lenguas oficiales. Si no el de todas las lenguas de los territorios y de las comunidades de las nacionalidades del estado español", aclaró García Montero.

Clases de asturiano sí, oficialidad no

Sí, está dispuesto a impartir, si se lo requieren, clases de asturiano en las sedes del Instituto Cervantes. En función de la demanda que haya y con menos participantes de los que se exigen para dar clases de castellano. "Habitualmente planteamos las clases de castellano cuando hay una demanda de 10 ciudadanos. Con el asturiano no serían necesarios más que 2 o 3" , aclaró el director de la institución académica cervantina.

La reina Letizia en Avilés

La reunión se va a desarrollar durante tres días, en tres sedes diferentes. Gijón, Avilés y Oviedo, donde tendrá lugar el acto de clausura. La reina Letizia estará este martes 19 de diciembre en el Centro Niemeyer de Avilés, ya que la Casa Real ostenta la presidencia de honor del Instituto Cervantes. Y según aclaró Luis García Montero, la reina ha estado presente en muchas reuniones del Instituto. "Le agradecemos especialmente a la reina Letizia el apoyo constante al Instituto Cervantes. Nos acompaña en las reuniones del Patronato y ha estado presente en las inauguraciones de las últimas sedes: la de Dakar y la de Los Ángeles", agradeció García Montero a la reina Letizia