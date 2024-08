La innovación en la gastronomía llega a la Feria con Delos Cakes y Gijón Impulsa

Delos Baldez decidió cambiar el rumbo de su vida en la pandemia. Ella es venezolana, pero lleva muchos años en España y, tras trabajar en diferentes empresas y quedarse en paro, la repostería, que "me apasionaba y me relajaba", se convirtió en su empleo. En el programa especial que COPE emite desde la FIDMA, hemos hablado con ella, porque ha fundado una de las empresas a las que Gijón Impulsa cede el espacio de su stand en el pabellón 4 del Recinto Ferial.

"En pandemia empecé a formarme y, junto a Mar de Niebla, cree el proyecto de mi empresa: Delos Cakes", nos cuenta. Explica que "estaba en mi mente, pero no en papel, y Mar de Niebla me puso en contacto con Gijón Impulsa, donde participé en su programa de aceleración de PYMEs con una mentora".

Asegura que "Gijón Impulsa supuso un apoyo incondicional y me permitió formarme en varias áreas del emprendimiento". Además, "me redirigieron hacia la empresa que quería porque yo tenía muchas ideas en mi cabeza, pero me bajaron a la tierra y me hicieron ver lo que podía funcionar"

Pastelería fusión

Y, ¿qué es Delos Cake? Se define como 'pastelería fusión' porque "soy una persona que ama la pastelería en general y los dulces de todo el mundo". Delos cuenta que, en su repostería, siempre hay fusión: "En un postre como los macarons utilizo pistacho iraní y chocolate belga; y un postre clásico lo elevo con sabores vanguardistas y combinaciones en tendencia, como el pistacho o la frambuesa".





También elabora los cachitos de su Venezuela natal, "pero con ingredientes de España e Italia". Productos que ya vende en su local de la calle Alfonso I de Gijón.