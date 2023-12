El IES Carreño Miranda, tres meses desde la prohibición del móvil: "Está siendo muy positivo"

El debate sobre el uso del teléfono móvil en las aulas está sobre la mesa. A falta de una norma clara, hay institutos que han marcado las suyas. Por ejemplo, el Carreño Miranda de Avilés. Desde septiembre han prohibido la utilización del móvil en el centro. Para alumnos y también para profesores, para dar ejemplo. La decisión ha sido incluso consensuada con las familias. Lo explica la directora Natalia Menéndez en COPE Asturias.

Y es que la idea es que el Carreño Miranda sea un "espacio libre de móviles". Los motivos, los explica Menéndez: "Pensamos que es un beneficio en muchos aspectos. Para mejorar la atención del alumnado, para conseguir más socialización... En los recreos el alumnado pasaba más tiempo mirando los teléfonos móviles que comunicándose entre ellos. Nuestra idea era que el alumnado no lo utilizase y que nosotros diéramos también ese ejemplo. Esas seis horas que pasamos aquí, estar desconectados".

De momento son tres meses el que la norma lleva vigente, es pronto dice, para hacer valoraciones, pero las primeras sensaciones son buenas: "Está siendo muy positivo. El móvil es una herramienta que puede servirnos en las aulas para muchísimas actividades. Pero había que elegir. Decidir que las seis horas tuvieran todos esos beneficios. Llegó un momento que las familias y el profesorado estuvimos de acuerdo en que el alumnado pasaba demasiado tiempo con las pantallas".

Dice que apenas ha habido conflictos a raíz de la norma. Sobre debates más amplios no se pronuncia, cree que cada caso es particular. Y en el suyo, la decisión fue clara: "Sé que es un debate. Nosotros fue una cosa muy meditada, hicimos una encuesta a familias, profesorado y alumnado. Para ver cuántas horas pasaban con el teléfono y qué uso se le daba. Y si realmente estaba constituyendo un problema en las aulas. Y por eso tomamos esa decisión. Cada centro tiene que valorar. Igual hay centros que no lo consideran un problema. En el nuestro lo era. Por los pasillos... Los alumnos iban con el teléfono. Y por eso tomamos la decisión".